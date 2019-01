Το «Swan Song» είναι το τραγούδι της Dua Lipa για τη νέα κινηματογραφική ταινία «Alita: Battle Angel» (Αλίτα: Ο Άγγελος της Μάχης) και κυκλοφορεί από τη Warner Music.

Οι οραματιστές δημιουργοί James Cameron («Avatar», «Τιτανικός») και Robert Rodriguez («Sin City») παρουσιάζουν την ταινία «Alita: Battle Angel», μία επική περιπέτεια για την ελπίδα και τη δύναμη. Μία ιστορία γεμάτη δράση με κεντρικό θέμα το ταξίδι μίας νεαρής γυναίκας που προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για τον εαυτό της και παλεύει για να αλλάξει τον κόσμο.

Πρωταγωνίστρια είναι η Rosa Salazar και συμμετέχει ένα all-star καστ ηθοποιών, όπως ο Mahershala Ali, η Jennifer Connelly, ο Christoph Waltz, η Michelle Rodriguez κ.ά.

Η Dua Lipa έχει εδραιωθεί ως μία νέα δύναμη στην pop μουσική. Με ακαταμάχητα τραγούδια που αποτελούν τους φεμινιστικούς ύμνους μίας καινούργιας εποχής και με video clips που γίνονται viral στη σφαίρα του διαδικτύου, η 23χρονη τραγουδίστρια από το Κόσοβο διευρύνει διαρκώς τις δημιουργικές δυνατότητές της.

Πέρυσι έγινε η πρώτη γυναίκα που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες στα BRIT Awards, ενώ κέρδισε δύο βραβεία. Οι διακρίσεις συνεχίζονται και φέτος. Η Dua Lipa είναι υποψήφια για τέσσερα βραβεία στα BRIT Awards 2019, αλλά και για δύο βραβεία Grammy.

2HRS AND 30 MINS UNTIL SWAN SONG IS YOURS!I’m so excited for you all to hear the song & see the video. Here are some very early shots of me training for the video in Toronto while I was out there writing songs.I spent a couple hours practicing every night⚔️🖤 @AlitaMovie #DuAlita pic.twitter.com/gFHSm1U6ne

— DUA LIPA (@DUALIPA) January 24, 2019