Dua Lipa, Stormzy και Charli XCX υποψήφιοι για το Mercury Prize 2020

Απρόσμενες εκπλήξεις επιφύλασσε φέτος η λίστα με τους υποψήφιους για το Mercury Prize.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι υποψηφιότητες για το Mercury Prize του 2020.

Η περιώνυμη διοργάνωση τιμά και προωθεί τους καλύτερους της βρετανικής μουσικής, αναγνωρίζοντας τα καλλιτεχνικά επιτεύγματα σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών.

Οι υποψηφιότητες επιλέχθηκαν από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή και αποκαλύφθηκαν στη ραδιοφωνική εκπομπή της Lauren Laverne στο BBC Radio 6 Music. Τα άλμπουμ που προτείνονται για το περίβλεπτο Mercury Prize ανακοινώθηκαν ένα προς ένα, ενώ παράλληλα έγιναν και συνεντεύξεις με ορισμένους από τους καλλιτέχνες που απέσπασαν υποψηφιότητα.

Μεταξύ των 12 υποψηφίων για το φετινό Mercury Prize ξεχωρίζουν αναμφισβήτητα τα ονόματα της Dua Lipa (για το αριστουργηματικό άλμπουμ «Future Nostalgia»), της Charli XCX (για το πειραματικό «how i’m feeling now») και του Stormzy (για το καλοδουλεμένο «Heavy Is The Head»).

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Dua Lipa και η Charli XCX προτείνονται για Mercury Prize, όμως δεν ισχύει το ίδιο και για τον Stormzy, ο οποίος ήταν ξανά υποψήφιος για το βραβείο το 2017 με τον παρθενικό δίσκο του «Gang Signs & Prayer».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Michael Kiwanuka έβαλε φέτος στο βιογραφικό του την τρίτη υποψηφιότητά του για Mercury Prize, καθώς έχει προταθεί για βράβευση με το δίσκο «Home Again» το 2012 και με το «Love & Hate» το 2016.

Η κριτική επιτροπή δήλωσε: «Σε αυτές τις δύσκολες και αβέβαιες στιγμές, το Hyundai Mercury Prize είναι περήφανο που τιμά την αξιοσημείωτη δύναμη της μουσικής να εμπνέει και να ενθουσιάζει. Τα άλμπουμ στις υποψηφιότητες για το 2020 διαθέτουν μεγάλη ποικιλία ήχων, στιλ, φιλοδοξιών και εμπειρίας. Αυτό που μοιράζονται αυτά τα άλμπουμ είναι μια ακαταμάχητη αίσθηση της επείγουσας ανάγκης που υπάρχει, μια πεποίθηση ότι η μουσική τους έχει έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ».

Ο Geoff Taylor, Διευθύνων Σύμβουλος της βρετανικής ένωσης δισκογραφικών εταιρειών, της BPI που διοργανώνει το Mercury Prize, είπε: «Εξαιρετική μουσική για εξαιρετικές στιγμές. Το Mercury Prize επέστρεψε, υπενθυμίζοντάς μας ότι το δημιουργικό ταλέντο των καλλιτεχνών μας είναι σταθερή αξία, ακόμα και όταν ο κόσμος έχει γυρίσει ανάποδα».

«Πιστεύουμε ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό φέτος για το Mercury Prize να ρίξει φως στα 12 εξαιρετικά άλμπουμ της χρονιάς, τα οποία εκτείνονται σε μια ετερόκλητη γκάμα ειδών και ενώνουν τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής με το πιο συναρπαστικά νέα ταλέντα», συνέχισε.

«Αυτοί οι δίσκοι διηγούνται ιστορίες, εισέρχονται βαθιά στις προσωπικές εμπειρίες των δημιουργών τους και αντιπροσωπεύουν τους καλύτερους στη σύγχρονη μουσική. Συγχαίρουμε όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες και ευχαριστούμε τους κριτές μας και τους συνεργάτες μας, Hyundai και YouTube Music, που υποστηρίζουν το φετινό Βραβείο», κατέληξε ο Taylor.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mercury Prize (@mercuryprize) στις 23 Ιούλ, 2020 στις 3:28 πμ PDT



Δεδομένου ότι υπάρχουν περιορισμοί στις εκδηλώσεις λόγω του COVID-19, είναι πιθανό να μην πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο η τελετή απονομής του Mercury Prize, όπως είχε προγραμματιστεί.

Ωστόσο, ο νικητής για το 2020 θα ανακοινωθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, με το BBC Music να παρέχει εκτεταμένη τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη. Επίσης το YouTube Music θα μεταδώσει διεθνώς τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχουν στη βραδιά.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Οι υποψηφιότητες για το Mercury Prize 2020

Anna Meredith – «FIBS»

Charli XCX – «how i’m feeling now»

Dua Lipa – «Future Nostalgia»

Georgia – «Seeking Thrills»

Kano – «Hoodies All Summer»

Lanterns on the Lake – «Spook the Herd»

Laura Marling – «Song for Our Daughter»

Michael Kiwanuka – «KIWANUKA»

Moses Boyd – «Dark Matter»

Porridge Radio – «Every Bad»

Sports Team – «Deep Down Happy»

Stormzy – «Heavy is the Head»