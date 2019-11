Η Dua Lipa ανέλυσε τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα των κοινωνικών δικτύων.

Η 24χρονη τραγουδίστρια μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή «BBC Breakfast» και στη Louise Minchin, όπου εξέφρασε τις ανησυχίες της για τα social media και για την επίδραση των αρνητικών σχολίων.

«Μερικές ημέρες δεν διαβάζω τα σχόλια. Μερικές ημέρες ίσως νιώθω λίγο περισσότερο ευάλωτη και βουτάω και ψάχνω για πράγματα που δεν θέλω να δω», είπε.

«Νομίζω ότι είναι σίγουρα η ανθρώπινη φύση. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Σίγουρα δεν θα το κρύψω, επειδή θέλω ο κόσμος να ακούσει ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και πως όλοι περνάμε τα ίδια», συνέχισε.

Η λύση που προτιμά η Dua Lipa είναι να μειώνει το χρόνο που αφιερώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να αποφεύγει την αρνητικότητα που επηρεάζει την ψυχική υγεία της.

«Τα social media μπορούν να γίνουν ένα εκπληκτικό εργαλείο και μπορεί να γίνει τόσο διασκεδαστικό να μοιράζεσαι πράγματα. Την ίδια στιγμή είναι σαν πεδίο αναπαραγωγής μίσους και ζήλου», εξήγησε.

«Ο κόσμος νιώθει ότι μπορεί να πει διάφορα πράγματα επειδή κρύβεται πίσω από την οθόνη ενός υπολογιστή. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς τα κοινωνικά δίκτυα σε μικρές ποσότητες», σημείωσε η Βρετανή τραγουδίστρια.

Η Dua Lipa παρότρυνε τους χρήστες των social media να μοιράζονται τη θετικότητα και να ενθαρρύνουν την καλοσύνη.

«Νιώθω ότι υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι, θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε την καλοσύνη και να προστατεύουμε τους θαυμαστές και τους εαυτούς μας, να είμαστε ευγενικοί ο ένας απέναντι στον άλλον», ανέφερε.

«Δεν μπορείς να αλλάξεις τη νοοτροπία όλων και μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα social media ως μέσο απελευθέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο, ορισμένες φορές εις βάρος των άλλων», επισήμανε.

« Χρειάζονται νηπιακά βήματα. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε και να τα κάνουμε μία πολύ ασφαλέστερη εμπειρία για όλους», υπογράμμισε η Dua Lipa.

"I want people to hear that we're all human and we all go through the same thing"@DUALIPA talks to @louiseminchin about the impact of negative comments on social media. 👇 pic.twitter.com/qN401REIG1

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) November 6, 2019