Η Dua Lipa κυκλοφορεί το δυναμικό single «Physical» – Δείτε το συναρπαστικό video

Ένα τεχνικολόρ music video που συναρπάζει συνοδεύει το δυναμικό single «Physical» της Dua Lipa.

Η Dua Lipa, η τραγουδίστρια που ξαναγράφει τους κανόνες της pop μουσικής, αποκαλύπτει το τρίτο single από το επερχόμενο άλμπουμ «Future Nostalgia».

Το δυναμικό «Physical», ένα club-ready τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, διαδέχεται το θεϊκό nu-disco κομμάτι «Don’t Start Now» που παραμένει σταθερά στο Top 5 του Διεθνούς Airplay Chart στην Ελλάδα και το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου «Future Nostalgia».

Από το πρώτο κιόλας άκουσμα είναι εμφανές ότι το «Physical» ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που χάραξαν τα προηγούμενα δύο singles, μελωδίες που κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στο ρεπερτόριο της Dua Lipa, με σαφείς επιρροές από τα ’80s και του synh-pop ήχους της δεκαετίας.

Ο τίτλος του «Physical» αναφέρεται στην ομώνυμη επιτυχία της Olivia Newton-John που κυκλοφόρησε το 1981 και χαρακτήρισε την εποχή εκείνη.

Το εντυπωσιακό και εμπνευσμένο music video του «Physical» σκηνοθέτησαν οι CANADA συνδυάζοντας εκπληκτικά οπτικά εφέ και animations που παραπέμπουν στα ’80s. Τα χρώματα

Παράλληλα με την κυκλοφορία του single «Future Nostalgia», η Dua Lipa ανακοινώνει ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Future Nostalgia» θα κυκλοφορήσει από τη Warner Records στις 3 Απριλίου.

Συγχρόνως αποκαλύπτεται το tracklist του άλμπουμ, το οποίο θα περιέχει 11 τραγούδια.

Το «Future Nostalgia» θα κυκλοφορήσει σε ποικιλία εκδόσεων: Ψηφιακά, σε CD με digipak συσκευασία, σε χρυσή κασέτα, σε ροζ βινύλιο, σε picture disc βινύλιο περιορισμένης έκδοσης και σε συλλεκτικό boxset που θα περιλαμβάνει κίτρινο βινύλιο 12», λεύκωμα είκοσι σελίδων και επιπλέον φωτογραφικό υλικό.

Η προ-παραγγελία για το «Future Nostalgia» μόλις ξεκίνησε.

Το tracklist του «Future Nostalgia»

1. Future Nostalgia

2. Don’t Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good In Bed

11. Boys Will Be Boys