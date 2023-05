Η Dua Lipa επιστρέφει με νέο τραγούδι για την ταινία «Barbie» – Πότε κυκλοφορεί

Αυτή η Barbie έχει ένα νέο τραγούδι.

Η Dua Lipa θα κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι για την πολυαναμενόμενη ταινία «Barbie», στην οποία επίσης συμμετέχει.

Η pop star ανακοίνωσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα 22 Μαΐου και έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο απόσπασμα από το τραγούδι για την ταινία «Barbie» με τη Margot Robbie στον πρωταγωνιστικό ρόλο της διάσημης κούκλας και τον Ryan Gosling στον ρόλο του Ken.

Στο σύντομο βίντεο, η Dua Lipa αναπαριστά μία από τις στιγμές από το trailer της ταινίας «Barbie» και βγάζει τα τακούνια της πριν στείλει ένα φιλί κατευθείαν στην κάμερα.

Στο βίντεο ακούγεται παράλληλα ένα απόσπασμα από το νέο τραγούδι της για την ταινία, το οποίο ξεχωρίζει για τις disco επιρροές του.

«Just come along for the ride», τραγουδά η Dua Lipa στο teaser.

Στο τέλος πέφτει μαύρο στην οθόνη και εμφανίζεται το όνομα της Dua Lipa με τη γραμματοσειρά της ταινίας «Barbie» και αποκαλύπτεται ότι το τραγούδι θα έχει τον τίτλο «Dance The Night».

Επίσης, ανακοινώνεται ότι το νέο single της Dua Lipa για την ταινία «Barbie» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 26 Μαΐου.

«Αυτή η Barbie έχει ένα νέο τραγούδι που έρχεται αυτή την εβδομάδα», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Πρόκειται για μία ωδή στο διαφημιστικό σλόγκαν που χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση των μελών του καστ της ταινίας και το οποίο έγινε viral στα social media, με τους χρήστες να δημιουργούν τις δικές του αναρτήσεις.

Το ενδεχόμενο να κυκλοφορήσει η Dua Lipa ένα τραγούδι για την ταινία «Barbie» είχε αναφερθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο.

Μεταξύ των περισσότερων από 20 ονομάτων για τα οποία ανακοινώθηκε ότι συμμετέχουν στην ταινία «Barbie» περιλαμβανόταν και η Dua Lipa.

Στην αφίσα της για την ταινία, την οποία μπορείτε να δείτε παρακάτω, η 27χρονη τραγουδίστρια υποδύεται μία Barbie γοργόνα.

Στο υπόλοιπο καστ της ταινίας, η Helen Mirren αναλαμβάνει τον ρόλο της αφηγήτριας, ο Will Ferrell υποδύεται τον διευθύνοντα σύμβουλο της Mattel και ο Michael Cera θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα με το όνομα Allan.

Η ταινία «Barbie» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο.

Στις 20 Μαΐου, η Alice Glass προανήγγειλε επίσης την κυκλοφορίας μίας διασκευής του εμβληματικού single «Barbie Girl» των Aqua από το 1997 για τις ανάγκες της επερχόμενες ταινίας.

Το τραγούδι φαίνεται να είναι μία συνεργασία με τους Adore, ενώ στη σελίδα για το pre-save της διασκευής αποκαλύπτεται ότι θα κυκλοφορήσει στις 21 Ιουλίου, παράλληλα με την πρεμιέρα της ταινίας.