Η Dua Lipa μιλά για την ανισότητα των φύλων και το σεξισμό στη μουσική βιομηχανία

«Στον κόσμο αρέσει να συμπεριφέρεται στις γυναίκες σαν να είναι αντικείμενα».

Η Dua Lipa μίλησε για τη διαφορετική συμπεριφορά με την οποία αντιμετωπίζονται τα δύο φύλα μέσα στη μουσική βιομηχανία.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Sunday Times, η Dua Lipa σχολίασε το τραγούδι «Boys Will Be Boys» από το νέο άλμπουμ της «Future Nostalgia», το οποίο ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίον οι άνδρες μεταχειρίζονται τις γυναίκες.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε την ελπίδα της το «Boys Will Be Boys» να ανοίξει το διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς έχει βιώσει και η ίδια ανάλογες εμπειρίες.

«Επέστρεφα σπίτι από το σχολείο, φοβόμουν τα αγόρια, έβαζα τα κλειδιά ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Συνεχώς αλλάζουμε το ποιες είμαστε για να μην μας παρενοχλούν. Καλύπτουμε τα σώματά μας για να μη λένε πράγματα τα αγόρια. Από τότε που ήμασταν παιδιά, μας έλεγαν ότι ο τρόπος με τον οποίο μας συμπεριφέρονται τα αγόρια είναι τελείως φυσιολογικός», ανέφερε.

«Όπως το κυνήγι για ένα φιλί. Τα κορίτσια φοβούνται να τους φιλήσει ένα αγόρι σε νεαρή ηλικία. Τρέχεις επειδή δεν θέλεις να σε φιλήσουν. Χαζογελάς επειδή είναι άβολο», συνέχισε η Dua Lipa.

«Είσαι εφτά χρόνων και οι δάσκαλοι δεν κάνουν τίποτα επειδή είναι απλώς ένα παιχνίδι. Και είναι δύσκολο από τη στιγμή που θα αποκτήσεις μία νοοτροπία να αλλάξεις τους τρόπους σου. Ωστόσο, αν μιλούσαμε για αυτό στο σχολείο θα είχε κάνει μεγάλη διαφορά στην κοινωνία», επισήμανε.

Η Dua Lipa ανέλυσε στη συνέχεια τις διαφορές στην αντιμετώπιση των γυναικών και των ανδρών pop stars από τα μέσα ενημέρωσης.

«Βρίσκονται πολύ λιγότερο στο μικροσκόπιο οι άνδρες pop stars. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται οι γυναίκες σε σχέση με τον άνδρες είναι: “Φοράει σορτς;”, “Έβγαλε τα πόδια της έξω”. Νιώθω ότι είμαι εδώ επειδή κάνω μουσική, όμως όταν γράφουν τέτοια άρθρα για εμένα, αφαιρούν το ταλέντο μου και με κάνουν ένα αντικείμενο. Στους ανθρώπους αρέσει να συμπεριφέρονται στις γυναίκες σαν να είναι αντικείμενα».

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας ότι «η διαδικτυακή κριτική μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι δεν είσαι αρκετά καλός».

Η Dua Lipa θεωρεί ότι τα social media είναι ένα πεδίο αναπαραγωγής μίσους που την έκανε να σταματήσει να αισθάνεται υπερήφανη για τα επιτεύγματα της.

«Αντί να νιώθω ότι κάτι ήταν καταπληκτικό, με έκανε να νιώθω ότι δεν το άξιζα… Πρέπει να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία μας. Μακάρι οι εταιρείες να μπορούσαν να κάνουν τα κοινωνικά δίκτυα ένα ασφαλέστερο μέρος», είπε.