Η Dua Lipa και η Megan Thee Stallion εμφανίστηκαν με το ίδιο φόρεμα στα Grammy 2022

Η Dua Lipa και η Megan Thee Stallion ένωσαν τις δυνάμεις τους στα Βραβεία Grammy 2022 για ένα απολαυστικό αφιέρωμα στην Whitney Houston και στη Mariah Carey με τη βοήθεια της Donatella Versace.

Κατά την παρουσίαση του βραβείου για τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη στη μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής στο Λας Βέγκας, η 26χρονη τραγουδίστρια και η 27χρονη ράπερ αναπαρέστησαν μια εμβληματική σκηνή μεταξύ της Whitney Houston και της Mariah Carey στα MTV Video Music Awards το 1998, όπου βγήκαν στη σκηνή με πανομοιότυπα φορέματα.

Η Megan Thee Stallion κατηγόρησε την Lipa ότι της έκλεψε την εμφάνισή της, ενώ η Dua Lipa ανταπάντησε με την ατάκα ότι της είπαν πως το φόρεμά της ήταν «αποκλειστικό».

«Έκλεψες το look μου!» είπε η Megan, πριν Dua εξηγήσει: «Λοιπόν, μου είπαν ότι είχα το αποκλειστικό. Θα πρέπει να μιλήσω με την Donatella».

Για καλή της τύχη, η Donatella Versace άδραξε την ευκαιρία και ανέβηκε στη σκηνή, φορώντας ένα χρυσό λαμπερό μίνι φόρεμα, μαύρες λουστρίνι μπότες και μαύρη ζώνη και διόρθωσε το αποτέλεσμα της κακής επικοινωνίας αφαιρώντας τη μακριά φούστα από το φόρεμα Versace της Dua Lipa.

«Ξέρετε κάτι; Ας το κάνουμε έτσι», είπε καθώς αφαιρούσε το ύφασμα, ενώ στο σημείο εκείνο η Dua Lipa έκανε μια στροφή για να δείξει την ανανεωμένη εμφάνισή της.

Η Donatella Versace, αδελφή του ιδρυτή του οίκου μόδας Versace, Gianni Versace, αφαίρεσε στη συνέχεια ένα κομμάτι ύφασμα και το από το σύνολο της Megan Thee Stallion, με την ράπερ και την τραγουδίστρια να φορούν παρόμοιες αλλά διαφορετικές εκδοχές του ίδιου φορέματος.

«Αυτά είναι τώρα τα κορίτσια μου», είπε η σχεδιάστρια, ενώ η Megan Thee Stallion σχολίασε: «Σε ευχαριστώ Donatella!».

Σε ένα δελτίο Τύπου, η Versace αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη στιγμή ήταν ένας φόρος τιμής στη θρυλική εμφάνιση της Whitney Houston και της Mariah Carey στα MTV Video Music Awards του 1998.

Η Whitney Houston και η Mariah Carey προσποιήθηκαν ότι αιφνιδιάστηκαν όταν είδαν η μία την άλλη με το ίδιο φόρεμα τη στιγμή που ανέβηκαν στη σκηνή για να παρουσιάσουν το βραβείο του Καλύτερου Ανδρικού Βίντεο.

Στη συνέχεια έσκισαν το πάνω κομμάτι της τουαλέτας τους για να αποκαλύψουν δύο διαφορετικά μίνι φορέματα και είπαν η μία στην άλλη: «Είσαι ωραία!».

Η Mariah Carey σχολίασε μέσω του Twitter το αφιέρωμα της Dua Lipa και της Megan Thee Stallion και έγραψε για την εκλιπούσα Whitney Houston: «Σε αγαπώ και μου λείπεις Βασίλισσα».

Try it on me!!!! Love you and miss you Queen 👑

— Mariah Carey (@MariahCarey) April 4, 2022