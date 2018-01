Δεν είναι μόνο η Rita Ora και ο Liam Payne

Και η Dua Lipa θα είναι μέρος του soundtrack της ταινίας «Fifty Shades Freed» («Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση») με την Dakota Johnson και τον Jamie Dornan, που θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Φεβρουάριο του 2018.

Το ακυκλοφόρητο τραγούδι έχει τίτλο «High» και σε αυτό παρέα στη Dua θα κάνει ο Αμερικανός παραγωγός και DJ, Whethan. Στο tracklist, του soundtrack του νέου κεφαλαίου του franchise του «Fifty Shades», υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, όπως η Sia, η Jessie J και η Julia Michaels.

Παρακάτω θα δεις όλα τα διαθέσιμα τραγούδια:

1. Capital Letters – Hailee Steinfeld x BloodPop®

2. For You – Liam Payne & Rita Ora

3. Sacrifice – Black Atlass featuring Jessie Reyez

4. High – Whethan & Dua Lipa

5. Heaven – Julia Michaels

6. Big Spender – Kiana Ledé featuring Prince Charlez

7. Never Tear Us Apart – Bishop Briggs

8. The Wolf – The Spencer Lee Band

9. Are You – Julia Michaels

10. Cross Your Mind – Sabrina Claudio

11. Change Your Mind – Miike Snow

12. Come On Back – Shungudzo

13. I Got You (I Feel Good) – Jessie J

14. Ta Meilleure Ennemie (Pearls) – Samantha Gongol featuring Juliette Armanet

15. Deer in Headlights – Sia

16. Diddy Bop – Jacob Banks & Louis the Child

17. Love Me Like You Do – Ellie Goulding

18. Freed – Danny Elfman

19. Seeing Red – Danny Elfman

20. Maybe I’m Amazed – Jamie Dornan [Bonus Track]

21. Cross Your Mind – Sabrina Claudio [Bonus Track]

22. Pearls – Samantha Gongol [Bonus Track]

Το κύριο θέμα του soundtrack «Fifty Shades Freed» είναι «For You» από τη Rita Ora και τον Liam Payne. Το single κυκλοφόρησε την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου (ακούστε το εδώ), και τώρα απλά πρέπει να περιμένουμε την κυκλοφορία του επίσημου βίντεο.

Η ταινία «Fifty Shades Freed» ολοκληρώνει το franchise του «Fifty Shades», το οποίο βασίζεται στην ερωτική τριλογία των ομώνυμων βιβλίων της E. L. James.