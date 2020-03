Dua Lipa: Ενημερώνει κλαίγοντας ότι το άλμπουμ της θα κυκλοφορήσει νωρίτερα επειδή διέρρευσε

Η Dua Lipa ξέσπασε σε κλάματα ενημερώνοντας τους θαυμαστές της ότι αναγκάζεται να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της «Future Nostalgia» νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Η 24χρονη τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα μας έδινε άλλη μία γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της κυκλοφορώντας το single «Break My Heart».

Αμέσως μετά η Dua Lipa θα έμπαινε στην τελική ευθεία για τα αποκαλυπτήρια της νέας δισκογραφικής δουλειάς της. Το άλμπουμ «Future Nostalgia» επρόκειτο να κυκλοφορήσει μία εβδομάδα μετά το single «Break My Heart», την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Διάφορα σενάρια των τελευταίων ημερών υποστήριζαν ότι ήταν πιθανό να αναβληθεί για μερικές εβδομάδες η κυκλοφορία του άλμπουμ της Dua Lipa, όπως έχει γίνει ήδη με τα νέα άλμπουμ της Alicia Keys και του Sam Smith, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί παγκοσμίως από την πανδημία του κορονοϊού.

Τελικά το «Future Nostalgia» δεν καθυστερήσει, αλλά αντιθέτως θα έρθει μία εβδομάδα νωρίτερα.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε επειδή το νέο άλμπουμ της Dua Lipa διέρρευσε από αγνώστους κατά τη διάρκεια του περασμένου σαββατοκύριακου.

Το συμβάν προκάλεσε την αναστάτωση και την απογοήτευση της τραγουδίστριας.

.@DuaLipa pushes forward the release of her sophomore album, ‘Future Nostalgia,’ to THIS Friday – March 27 – amid the Coronavirus pandemic:

“I hope it brings you some happiness, and I hope it makes you smile, and I hope it makes you dance. I hope I make you proud.” pic.twitter.com/tZOCZTnSSo

— Pop Crave (@PopCrave) March 23, 2020