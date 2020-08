Η Dua Lipa ανακοινώνει το «Club Future Nostalgia: The Remix Album»

Πολλές εκπλήξεις θα επιφυλάσσει το νέο project της Dua Lipa.

Η Dua Lipa κάνει την έκπληξη και ανακοινώνει την κυκλοφορία του «Club Future Nostalgia: The Remix Album», ένα άλμπουμ που θα περιέχει remixes των τραγουδιών της νέας δισκογραφικής δουλειάς της «Future Nostalgia».

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια προϊδέασε για το συγκεκριμένο εγχείρημα αναγγέλλοντας πριν από λίγες ημέρες μια εκκωφαντική συνεργασία με τη Madonna και τη Missy Elliott για το remix του τραγουδιού «Levitating», το οποίο θα φέρει την υπογραφή της DJ και παραγωγού The Blessed Madonna.

Αυτή δεν είναι η μοναδική έκπληξη που έχει ετοιμάσει η Dua Lipa στο «Club Future Nostalgia: The Remix Album».

Η 24χρονη τραγουδίστρια θα ενώσει επίσης τις δυνάμεις της με την Gwen Stefani και τον Mark Ronson για ένα remix του single «Physical».

«Όλα τα τραγούδια του “Future Nostalgia” και μερικά ακόμα σε remixes από τους αγαπημένους σας», έγραψε η Dua Lipa στο Twitter και πρόσθεσε σε επόμενη ανάρτησή της: «Και πολλές, πολλές ακόμη εκπλήξεις! Τα λέμε σύντομα».

Με αυτόν τον τρόπο η τραγουδίστρια αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα να ακούσουμε στο άλμπουμ και ακυκλοφόρητα τραγούδια

CLUB FUTURE NOSTALGIA THE REMIX ALBUM W THE BLESSED MADONNA COMING AUGUST 21ST – LEVITATING AUGUST 14TH – FEATURING MISSY ELLIOTT & MADONNA – PHYSICAL FT. GWEN STEFANI REMIXED BY MARK RONSON +++ ALL FUTURE NOSTALGIA TRACKS N THEN SUM REMIXED BY UR FAVES pic.twitter.com/LOeK09peYB — DUA LIPA (@DUALIPA) August 5, 2020

«Είμαι στ’ αλήθεια τόσο ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό το project της Dua», έγραψε σε δικό του tweet ο Mark Ronson.

«Πέρασα τη μισή καραντίνα δουλεύοντας το remix του “Physical”. Η Gwen Stefani ακούγεται τόσο υπέροχα», συνέχισε.

on the real tho sooo psyched to be on this DUA project. I can't wait for you all to hear this 🔥 Physical remix I spent half of lockdown working on. @gwenstefani sounds so good. PLUS I'M IN A TWEET WITH @MissyElliott!!! — Mark Ronson (@MarkRonson) August 5, 2020

Το «Club Future Nostalgia: The Remix Album» θα κυκλοφορήσει από τη Warner Records στις 21 Αυγούστου.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, την Παρασκευή 14 Αυγούστου, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη πολυαναμενόμενη συνεργασία της Dua Lipa με τη Madonna και τη Missy Elliott στο remix του «Levitating».