Νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι σε συναυλία ο Drakeo the Ruler

Ο 28χρονος ράπερ μαχαιρώθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού στο περιθώριο συναυλίας.

Ο ράπερ Drakeo the Ruler σκοτώθηκε στο Λος Άντζελες το βράδυ του Σαββάτου 18 Δεκεμβρίου μετά από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού κοντά στο στάδιο «Banc of California» στο Exposition Park του Λος Άντζελες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο περιθώριο της συναυλίας «Once Upon a Time in LA» στην οποία επρόκειτο να εμφανιστεί ο Drakeo the Ruler και δεκάδες άλλοι καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Snoop Dogg και ο 50 Cent.

Το φεστιβάλ «Once Upon a Time in LA» επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Instagram ότι η συναυλία διακόπηκε, χωρίς να προχωρά σε περισσότερες διευκρινίσεις.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Margaret Stewart, δήλωσε στα ειδησεογραφικά δίκτυα ότι ένας άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές δεν τον αναγνώρισαν. Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε στο Twitter ότι συνδράμει την Τροχαία της Καλιφόρνιας στις έρευνες.

Σύμφωνα με τους «Los Angeles Times», ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο γύρω στις 8:40 μ.μ. (τοπική ώρα) του Σαββάτου 18 Δεκεμβρίου μετά από κλήση για μαχαίρωμα.

Ενώ η ιατροδικαστική υπηρεσία του Λος Άντζελες δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει το θύμα, εκπρόσωπος του ράπερ επιβεβαίωσε στο Rolling Stone ότι επρόκειτο για τον Darrell Caldwell, γνωστό στον κόσμο της ραπ ως Drakeo the Ruler.

Ο Drakeo the Ruler μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο ράπερ έγινε 28 ετών την 1η Δεκεμβρίου.

Η Live Nation, η διοργανώτρια εταιρεία του φεστιβάλ «Once Upon a Time in LA», ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Συνέβη ένας διαπληκτισμός στο δρόμο στα παρασκήνια. Από σεβασμό προς τους εμπλεκόμενους και σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές, οι καλλιτέχνες και οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην προχωρήσουν με τις υπόλοιπες εμφανίσεις, οπότε το φεστιβάλ τερματίστηκε μια ώρα νωρίτερα».

Η αστυνομία του Λος Άντζελες έγραψε στο Twitter: «Συνέβη ένα περιστατικό στο φεστιβάλ “Once Upon A Time in LA” στο “Banc of California”. Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε νωρίτερα».

Σύμφωνα με το ABC 7 του Λος Άντζελες, το περιστατικό οδήγησε σε «τεράστια αντίδραση» τόσο από την αστυνομία του Λος Άντζελες όσο και από την Τροχαία της Καλιφόρνιας, με τις δύο υπηρεσίες να σπεύδουν στο σημείο, ορισμένες με εξοπλισμό των ΜΑΤ, καθώς χρειάστηκε να προχωρήσουν σε εκκένωση του γηπέδου που φιλοξενούσε τη συναυλία.

Ο Drake, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Drakeo the Ruler νωρίτερα φέτος στο single «Talk to Me», έγραψε σε μία ανάρτησή του στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram: «Δεν είναι αλήθεια. Πραγματικά τι συμβαίνει. Πάντα ανέβαζες το ηθικό μου με την ενέργειά σου. RIP Drakeo».

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου του mixtape, «I Am Mr. Mosely», το 2015, ο Drakeo the Ruler έχτισε μια σημαντική δισκογραφία από mixtapes που οδήγησε στο πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του, με τίτλο «The Truth Hurts», το οποίο αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Στις 7 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε το τελευταίο του mixtape, «So Cold I Do Em 2».