Ο Drake υπαινίσσεται νέο άλμπουμ: «Ίσως κάνω άλλο ένα φέτος»

Ο Drake τραγούδησε τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του σε μία συναυλία για το SiriusXM στο Apollo Theater της Νέας Υόρκης το βράδυ του Σαββάτου 21 Ιανουαρίου, όπου προανήγγειλε ένα νέο άλμπουμ και περιοδεία και έφερε στη σκηνή ως καλεσμένους τους Dipset και 21 Savage.

Κατά τη διάρκεια της τεράστιας συναυλίας που περιελάμβανε πάνω από 40 τραγούδια ο Drake παρουσίασε τραγούδια και από τα επτά σόλο άλμπουμ του.

Σε αυτά περιλαμβάνονταν το «Karaoke» από το «Thank Me Later» και το «Take Care» από το «Over My Dead Boy», τα οποία δεν είχαν παρουσιαστεί ξανά ζωντανά από το 2015. Μια ακόμη πιο σπάνια έκπληξη ήταν η συνεργασία με τον Timbaland το 2010 στο «Say Something», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία και πλέον.

Σε άλλα σημεία του προγράμματος, ο Drake τραγούδησε τα «Marvin’s Room», «Over», «HYFR (Hell Ya Fucking Right», «Started From the Bottom», «No New Friends», «Energy», «God’s Plan», «Hold On We’re Going Home», «In My Feelings», «One Dance» και «Passionfruit».

Η σκηνή μεταμορφωνόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς με διάφορες αλλαγές σκηνικών, από το παιδικό δωμάτιο του Drake, σε μία αίθουσα συνεδριάσεων δισκογραφικής εταιρείας και σε μία αγορά ντελικατέσεν στο Χάρλεμ.

Στην τελευταία ενότητα της βραδιάς, ο Drake ανέβασε στη σκηνή τους New York hip-hop royalty The Diplomats. Ο Drake και οι Dipset – Cam’ron, Jim Jones, Freekey Zekey και Juelz Santana – τραγούδησαν τα «I Really Mean It», «Dipset Anthem» και «We Fly High (Ballin)».

«Αυτοί οι τύποι εδώ από το Χάρλεμ μας έκαναν να ντυνόμαστε διαφορετικά, να μιλάμε διαφορετικά, να περπατάμε διαφορετικά, να ραπάρουμε διαφορετικά σε όλο τον Καναδά», είπε ο Drake, ο οποίος ήταν ντυμένος με το εμβληματικό ροζ παλτό του Cam’ron από βιζόν, καθώς το επιδραστικό συγκρότημα αποχωρούσε από τη σκηνή.

Στη συνέχεια, ο Drake υποδέχθηκε τον συνεργάτη του στο «Her Loss», 21 Savage, για να τραγουδήσουν δύο τραγούδια από το πρόσφατο κοινό άλμπουμ τους.

Το δίδυμο παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά τα «Privileged Rappers» και «Spin Bout You», πριν κλείσει με τα «Jimmy Cooks» και «Knife Talk».

Ο Drake ολοκλήρωσε τη βραδιά με το «If You’re Reading This It’s Too Late» και το «Legend», το οποίο το τραγούδησε για πρώτη φορά ζωντανά μετά το 2017.

Στα βασικά γεγονότα της βραδιάς, ο ράπερ προανήγγειλε μία κοινή περιοδεία με τον 21 Savage, ενώ βρισκόταν μαζί του στη σκηνή. «Θα βγούμε στο δρόμο αυτό το καλοκαίρι», είπε στους θαυμαστές του.

Ο Drake αποκάλυψε ότι το 2023 θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ένα σόλο άλμπουμ.

«Έχω σκεφτεί ένα σωρό πράγματα στη ζωή, αλλά αυτή τη στιγμή κανένα από αυτά τα πράγματα δεν είναι να σταματήσω να κάνω μουσική για εσάς, οπότε θα είμαι εδώ για εσάς για λίγο ακόμα τουλάχιστον», είπε.

«Ελπίζω να μπορέσω να σας προκαλέσω περισσότερα συναισθήματα. Ίσως φέτος μπορεί να βαρεθώ και να κάνω άλλο ένα (άλμπουμ). Ποιος ξέρει;», πρόσθεσε.

Το κοινό άλμπουμ «Her Loss» του Drake και του Savage κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022. Το τελευταίο σόλο άλμπουμ του Drizzy ήταν το «Honestly, Nevermind» το οποίο είχε προηγηθεί τον Ιούνιο.

Και τα δύο άλμπουμ έκαναν ντεμπούτο στο No. 1 των charts στις Ηνωμένες Πολιτείες.