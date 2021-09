Drake: Το ξεκαρδιστικό video για το «Way 2 Sexy» αποτίει φόρο τιμής στα είδωλα της pop κουλτούρας

Ο Drake αναδημιουργεί στιγμές που έχουν αφήσει το σημάδι τους στην pop κουλτούρα.

Ο Drake δικαιώνει τη φήμη του «Certified Lover Boy» με το ξεκαρδιστικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Way 2 Sexy» που αποτίει φόρο τιμής σε μια σειρά από στιγμές και είδωλα της pop κουλτούρας, όπως ο Michael Jackson, ο Prince, οι Backstreet Boys και ο Rambo.

Ο 34χρονος ράπερ κατέστησε σαφές το νέου άλμπουμ του, «Certified Lover Boy», όταν αποκάλυψε το εξώφυλλό του, το οποίο περιλαμβάνει τα emoji δώδεκα εγκύων γυναικών.

Το ίδιο θέμα διατρέχει το βίντεο «Way 2 Sexy», σε σκηνοθεσία του Dave Meyers, το οποίο ξεκινά με μια προειδοποίηση ότι η επαναλαμβανόμενη προβολή του μπορεί να οδηγήσει σε εγκυμοσύνη.

Ο Drake ξεκινάει το «Way 2 Sexy» με ένα μάθημα γυμναστικής στο στυλ της δεκαετίας του ’80 (σέξι, φυσικά), στο πνεύμα του εμβληματικού μουσικού βίντεο «Physical» της Olivia Newton-John, και τραγουδάει το δικό του τραγούδι, το οποίο διασκευάζει την επιτυχία «I’m Too Sexy» του Right Said Fred από το 1991.

Μετά από μία σύντομη ένθετη σκηνή με κινούμενα σχέδια, στην οποία ο Drake δείχνει τους μυς του σε μία κάβα σε μία γυναίκα που μοιάζει με την Jessica Rabbit, ο ράπερ εμφανίζεται σε μεγαλύτερη ηλικία, έχοντας τεράστια κοιλιά, και περπατάει στην παραλία μπροστά από την προβλήτα της Σάντα Μόνικα.

Καθώς το μουσικό βίντεο του «Way 2 Sexy» προχωράει, η συνολική σεξουαλικότητα του Drake παρουσιάζεται σε διάφορες μορφές: Σε ένα σημείο, εμφανίζεται ντυμένος ως ένας θαλασσοπόρος ήρωας πάνω σε ένα πλοίο που αποδεικνύεται ότι είναι ένα ψεύτικο εξώφυλλο ρομαντικού μυθιστορήματος, και αργότερα, μιμείται τις χορευτικές κινήσεις του Michael Jackson από το περίφημο βίντεο του «Black Or White».

Στη συνέχεια, γίνεται μάλιστα ο πρωταγωνιστής της δικής του ταινίας, «Drambo: Thirst Blood», μια αναφορά στη σειρά ταινιών «Rambo» με πρωταγωνιστή τον Sylvester Stallone.

Στο «Way 2 Sexy» συμμετέχει και ο Future, ο οποίος εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή για να ραπάρει τους στίχους του μπροστά από ένα κίτρινο αυτοκίνητο, όπως ακριβώς κάνει και ο Prince στο μουσικό βίντεο του «Sexy M.F.» από το 1992.

Ο Young Thug εμφανίζεται επίσης στο βίντεο ως ο σταρ ενός pinup ημερολογίου και ποζάρει ως σέξι ξυλοκόπος για τον μήνα Οκτώβριο.

Επίσης ο Drake, ο Future και ο Yung Thug, μαζί με τον αστέρα των Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, σε μια εμφάνιση έκπληξη, αναδημιουργούν το εμβληματικό μουσικό βίντεο των Backstreet Boys για το τραγούδι «I Want It That Way» του 1999.