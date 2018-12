Η κυριαρχία του Drake στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι αδιαμφισβήτητη.

Ο Drake είναι επίσημα ο «βασιλιάς» του streaming για ακόμα ένα έτος.

Ο 32χρονος Καναδός αποτελεί τον καλλιτέχνη με τις περισσότερες ακροάσεις για το 2018 τόσο στο Spotify όσο και στο Apple Music.

Το Spotify ανακοίνωσε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου ότι ο Drake έχει συγκεντρώσει 8.2 δισεκατομμύρια streams για το 2018. Επιπλέον, στον «6 God» ανήκει το άλμπουμ και το τραγούδι με τις περισσότερες ακροάσεις για τη φετινή χρονιά στην πλατφόρμα: Το «Scorpion» και το «God’s Plan».

O «Drizzy» αποτελεί επίσης τον πιο δημοφιλή καλλιτέχνη στα χρονικά του Spotify, από άποψη συνόλου streams. Την κορυφαία πεντάδα για το 2018 συμπληρώνουν οι Post Malone, XXXTentacion, J Balvin και ο Ed Sheeran.

Ο Drake κυριαρχεί και στο Apple Music, όπου ανακηρύχθηκε παρομοίως ο καλλιτέχνης που συγκέντρωσε τα περισσότερα streams για το 2018.

Το σκηνικό επαναλαμβάνεται, καθώς το «Scorpion» και το «God’s Plan» είναι το δημοφιλέστερο άλμπουμ και το δημοφιλέστερο τραγούδι στο Apple Music αντίστοιχα για τη φετινή χρονιά.

Εκτός από το «God’s Plan», ο Drake διαθέτει άλλα εννέα τραγούδια στο Top 100 του Apple Music για το 2018: Τα «In My Feelings», «Nice For What», «Nonstop», «I’m Upset», «Mob Ties» και «Don’t Matter To Me» feat. Michael Jackson από το «Scorpion» και τις συνεργασίες του με τον Lil Baby στο «Yes Indeed», τους Migos στο «Walk It Talk It» και τον BlockBoy JB στο «Look Alive».