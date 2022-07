Ο The Weeknd έχει αναγνωρίσει τη στήριξη που έλαβε από τον Drake στα πρώτα βήματα της καριέρας του.

Ο Drake θυμάται την πρώτη φορά που ήρθε σε επαφή με τον ταλέντο του The Weeknd.

Μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη της περιοδείας «After Hours Til Dawn Tour» του The Weeknd στη γενέτειρά τους, το Τορόντο του Καναδά, ο Drake περιέγραψε σε μία σειρά από βίντεο που ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram την πρώτη φορά που άκουσε τη μουσική του 32χρονου συναδέλφου του.

«Εντάξει, κοιτάξτε. Εδώ ακριβώς, αυτός ο μικρός δρόμος εδώ ήταν το πρώτο μέρος όπου άκουσα τη μουσική του The Weeknd», ανέφερε ο Drake.

«Ένα ευχαριστώ στον Oliver (El-Khatib), φυσικά, τον αδερφό μου. Ο Oliver μου έβαλε να ακούσω τον The Weekend ακριβώς εδώ. Αυτό είναι το παλιό μου σπίτι στο Τορόντο. Είχαμε παρκάρει εδώ έξω. Έβρεχε», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, ο 35χρονος ράπερ επαίνεσε The Weeknd για το γεγονός ότι θα εμφανιζόταν σε έναν τόσο μεγάλο χώρο στην πόλη τους όπως το Rogers Centre (πρώην SkyDome), χωρητικότητας 55.000 θεατών.

«Ο ίδιος άνθρωπος αύριο θα κάνει sold out στο SkyDome. Αυτός ο άνθρωπος θα κάνει sold out στο SkyDome αύριο», συνέχισε ο Drake.

Ωστόσο, ο The Weeknd αναγκάστηκε να αναβάλει τη συναυλία του λόγω εθνικής βλάβης του δικτύου της Rogers Wireless, του μεγαλύτερου παρόχου ασύρματης τηλεφωνίας στον Καναδά.

Στο τελευταίο βίντεό του, ο Drake παρότρυνε τους θαυμαστές του να ακολουθήσουν το παράδειγμα του The Weeknd και να αφιερώσουν χρόνο στην τέχνη τους, καθώς η επιτυχία μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή.

«Απλά θέλω όποιος προσπαθεί να κάνει αυτό το πράγμα να καταλάβει ότι άκουσα τη μουσική αυτού του ανθρώπου εδώ για πρώτη φορά, ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς. Είναι μία σπουδαία ζωή», είπε ο ράπερ.

Ο The Weeknd έλαβε για πρώτη φορά ευρεία αναγνώριση όταν δύο από τα πρώτα του τραγούδια δημοσιεύτηκαν στο blog OVO του Drake το 2010. Αργότερα, οι δύο καλλιτέχνες συνεργάστηκαν σε πέντε τραγούδια – «Shot for Me», «Crew Love», «Cameras / Good Ones Go Interlude», «Practice» και «The Ride» – από το άλμπουμ «Take Care» του Drake που κυκλοφόρησε 2011.

«Συμμετέχει ως στιχουργός, συνεργάτης σε τέσσερα τραγούδια στο άλμπουμ μου, για τα οποία είμαι πολύ υπερήφανος», δήλωσε τότε ο Drake για τον The Weeknd σε συνέντευξή του στο MTV News.

«Συνήθως δεν επεκτείνομαι και δεν δουλεύω με άλλους ανθρώπους σε επίπεδο στίχων. Συνήθως μου αρέσει να γράφω όλα τα δικά μου πράγματα, αλλά το καταλαβαίνουμε. Προσπαθούμε να αγγίξουμε τα ίδια συναισθήματα επειδή προερχόμαστε από την ίδια πόλη», εξήγησε.

Το 2011, ο Drake συμμετείχε στο τραγούδι «The Zone» από το mixtape «Thursday» του The Weeknd και το 2013 συμμετείχε στο «Live For» από το mixtape «Kiss Land». Την ίδια χρονιά, ο The Weeknd συνόδευσε τον Drake στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του «Would You Like a Tour?».

Το 2015, ο The Weeknd μίλησε στο Rolling Stone για τον αντίκτυπο που είχε ο Drake στα πρώτα βήματα της καριέρας του.

«Θα του είμαι πάντα ευγνώμων. Αν δεν υπήρχε το φως που έστρεψε πάνω μου, ποιος ξέρει πού θα ήμουν. Και όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα έλεγα αν αυτή η επιτυχία δεν ήταν μπροστά μου τώρα», δήλωσε τότε στο περιοδικό.