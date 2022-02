Ο Drake στοιχημάτισε 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin στο αποτέλεσμα του Super Bowl

Ο Drake στοιχημάτισε περίπου 1,25 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin στο αποτέλεσμα του φετινού Super Bowl, του μεγάλου τελικού του πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου του NFL.

Ο 35χρονος Καναδός ράπερ πόνταρε στη νίκη των Los Angeles Rams επί των Cincinnati Bengals στο «SoFi Stadium» στο Inglewood της Καλιφόρνια την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου.

Ο Drake αποκάλυψε τα στοιχήματα του για το Super Bowl – και τα τεράστια ποσά που πόνταρε – με μία ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Το ποσό που στοιχημάτισε στο φαβορί του φετινού Super Bowl, του Los Angeles Rams, οι οποίοι τελικά κατέκτησαν το τρόπαιο, ανέρχεται στα 600.000 καναδικά δολάρια. Ο Drake προχώρησε επίσης σε δύο ξεχωριστά στοιχήματα – συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου καναδικών δολαρίων – στον φίλο του και πρώην συγκάτοικό του, τον wide receiver των Rams, Odell Beckham Jr.

«Όλα τα στοιχήματα είναι στην οικογένεια», έγραψε ο Drake στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Odell Beckham Jr. να απαντά: «Ήρθε η ώρα».

Ο ίδιος ο Beckham Jr. είναι αρκετά εξοικειωμένος με τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, καθώς έκανε μια ανεπιτυχή συμφωνία με το Cash App για να λαμβάνει τον μισθό του στους Los Angeles Rams εξ ολοκλήρου σε bitcoin.

Τα συνολικά κέρδη που θα εισέπραττε ο Drake αν κέρδιζε και τα τρία στοιχήματα θα ανέρχονταν σε 2,8 εκατομμύρια καναδικά δολάρια σε bitcoin.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Drake κέρδισε δύο από τα τρία στοιχήματα που τοποθέτησε.

Εκτός από την επιτυχή πρόβλεψή του για τη νίκη των Los Angeles Rams, οι οποίοι επικράτησαν των Cincinnati Bengals με σκορ 23 – 20, ο ράπερ κέρδισε επίσης το στοίχημα για τον αριθμό των touchdowns (πάνω από 0,5) που θα σημείωνε ο Odell Beckham Jr. στον αγώνα του Super Bowl (σημείωσε 1 touchdown).

Ωστόσο έχασε το στοίχημα για τις γιάρδες που θα διένυε ο Beckham Jr. κατά τη διάρκεια του αγώνα, με τον Drake να στοιχηματίζει σε πάνω από 62,5 γιάρδες και τον παίκτη να διανύει 52 γιάρδες.

Δεν είναι σαφές αν το ποσό που τοποθετήθηκε στο στοίχημα προέρχεται από τα ιδία κεφάλαια του Drake ή αν αποτελεί μία συνεργασία προώθησης της καναδικής ιστοσελίδας κρυπτο-στοιχημάτων Stake, η οποία εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στις αναρτήσεις του στο Instagram και βρίσκεται πλέον στο οπτικό πεδίο των 102 εκατομμυρίων followers που διαθέτει ο ράπερ στην πλατφόρμα.

Ενώ ούτε η Stake ούτε ο Drake έχουν επιβεβαιώσει αν συνεργάζονται, η ιστοσελίδα στοιχημάτων έχει αναδημοσίευσε τα πονταρίσματα του ράπερ στις δικές της σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

