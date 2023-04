Ο Drake επιστρέφει με το νέο single «Search & Rescue»

Το τραγούδι του Drake περιλαμβάνει ένα ηχητικό στιγμιότυπο όπου η Kim Kardashian μιλάει για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Kanye West.

Ο Drake κάνει ακόμα ένα χτύπημα – έκπληξη και κυκλοφορεί με το νέο single «Search & Rescue» το πρώτο τραγούδι του για τη φετινή χρονιά.

Όπως συνηθίζει πλέον, ο Drake ανακοίνωσε το «Search & Rescue» μόλις λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία του και σήμανε αμέσως συναγερμό στους θαυμαστές του.

Ωστόσο, το Drake είχε δώσει μία πρόγευση από ένα μέρος του τραγουδιού – για το οποίο τότε πίστευαν ότι θα είχε τον τίτλο «Rescue Me» – κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Fry Yiy Show» στον ραδιοφωνικό σταθμό Sound 42 του SiriusXM στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Το «Search & Rescue» περιλαμβάνει ένα ηχητικό απόσπασμα όπου η Kim Kardashian μιλάει με την Kris Jenner για τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της Kanye West στο φινάλε της σειράς «Keeping Up With the Kardashians» του E! το 2021.

«Δεν έφτασα ως εδώ, μόνο και μόνο για να φτάσω ως εδώ και να μην είμαι ευτυχισμένη», λέει η Kim Kardashian. «Εντάξει, αυτό είναι δίκαιο», απαντά η Jenner. Στη συνέχεια, η Kardashian αστειεύεται: «Ναι, το είδα στο διαδίκτυο».

Στο μεταξύ, στο εξώφυλλο του single ο Drake εμφανίζεται να φοράει κράνος μοτοσικλέτας δίπλα σε μια γυναίκα, η οποία μοιάζει τρομακτικά με την Kim Kardashian.

Ορισμένοι υπέθεσαν ότι ο Drake προσπαθεί να βάλει στο στόχαστρο τον Kanye West και να αναζωπυρώσει την πολυετή διαμάχη τους, όμως ο πατέρας του, Dennis Graham, έσπευσε να διαψεύσει αυτή τη θεωρία.

«Ο Drake δεν τρολάρει κανέναν, είναι απλά ένα τραγούδι. Γιατί να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ξανά μια διαμάχη μεταξύ του Kanye και του Drake;», σχολίασε στο Instagram ο πατέρας του Drizzy.

Ο Drake συνεργάστηκε στο «Search & Rescue» με παραγωγούς όπως ο BNYX, ο οποίος έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τους Coi Leray και Yeat σε πρόσφατα τραγούδια, και τον Sadpony, ο οποίος έκανε την παραγωγή στο τραγούδι «Jumbotron Sh- Poppin» από το mixtape «Her Loss» του Drake και του 21 Savage, που κυκλοφόρησε το 2022.

Στην ομάδα των παραγωγών του «Search & Rescue» συμμετέχουν επίσης οι Noah «40» Shebib, Lil Yachty, Wesley Curtis και BEAUTIFULMVN.