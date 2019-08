Το ασπρόμαυρο music video του «Money In The Grave» δείχνει τους δύο καλλιτέχνες να κάνουν πράξη τους στίχους του τραγουδιού.

O Drake αποκαλύπτει το music video για το τραγούδι «Money In The Grave» στο οποίο συνεργάζεται με τον Rick Ross.

Το «Money In The Grave» είναι ένα από τα δύο τραγούδια του EP «The Best In The World Pack» που κυκλοφόρησε ο Καναδός καλλιτέχνης στα μέσα του Ιουνίου από τις Frozen Moments και Republic Records / Universal Music. προκειμένου να γιορτάσει δεόντως την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος του NBA από την αγαπημένη του ομάδα, τους Toronto Raptors.

Το πρωτάθλημα έφερε τύχη στον Drake, καθώς το «Money In The Grave» του έδωσε την ευκαιρία να συντρίψει το ρεκόρ των θρυλικών Beatles για τον καλλιτέχνη ή γκρουπ με τα περισσότερα τραγούδια που έχουν εμφανιστεί στο Top 10 του «Billboard Hot 100».

Ο «6 God» αποφάσισε να κρατήσει για πάντα την ανάμνηση του επιτεύγματος κάνοντας ένα απίθανο τατουάζ.

Το «Money In The Grave» δεν είναι η πρώτη συνεργασία του Drake και του Rick Ross.

Οι επιτυχημένες δύο καλλιτέχνες της hip-hop μουσικής έχουν ενώσει στο παρελθόν τις δυνάμεις τους σε τραγούδια όπως το «Fed Up» (2009), το «I’m On One» (2011) και το «No New Friends» (2013) του DJ Khaled, το «Aston Martin Music» (2010), το «Made Men», το «Free Spirit» και το «Lord Knows» (2011), αλλά και τα «Stay Schemin», «Pop That» και «Diced Pineapples» (2012).

Λίγο μετά την κυκλοφορία του «Money In The Grave» συναντήθηκαν στο τραγούδι «Gold Roses» από το νέο άλμπουμ «Port Of Miami 2» του Αμερικανού ράπερ.

Το ασπρόμαυρο music video του «Money In The Grave» σκηνοθέτησε ο Teo Skundra και δείχνει τους δύο καλλιτέχνες να κάνουν πράξη τους στίχους του τραγουδιού: Να σκάβουν ένα οικόπεδο ώστε να ενταφιαστούν εκεί μαζί με τη χρηματική περιουσία τους, όταν φυσικά φύγουν από τη ζωή.