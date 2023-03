Ο Drake κάνει περιοδεία για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια και παίρνει μαζί του τον 21 Savage

Η περιοδεία «It’s All A Blur Tour» θα είναι ένας «εορτασμός της τελευταίας δεκαετίας».

Ο Drake θα πραγματοποιήσει την πρώτη περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική μετά από πέντε χρόνια και θα έχει μαζί του και τον 21 Savage.

Η περιοδεία με τον τίτλο «It’s All A Blur Tour» θα ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου από τη Νέα Ορλεάνη και το πρόγραμμά της αποτελείται από 29 συναυλίες σε κλειστά γήπεδα σε όλη τη Βόρεια Αμερική.

Ο Drake και ο 21 Savage θα κάνουν στάσεις στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Χιούστον, το Μαϊάμι, το Μόντρεαλ και άλλες πόλεις πριν ολοκληρώσουν την περιοδεία τους στις 5 Σεπτεμβρίου στο Glendale της Αριζόνα.

Το «It’s All A Blur Tour» είναι η πρώτη περιοδεία του Drake μετά το «Aubrey & the Three Amigos», όπου είχε ενώσει τις δυνάμεις του με τους Migos.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, η περιοδεία «It’s All A Blur Tour» είναι «ένας εορτασμός της τελευταίας δεκαετίας» της καριέρας του αστέρα της rap μουσικής.

Αυτή η ιδέα αντικατοπτρίζεται σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Drake στον λογαριασμό του στο Instagram ανακοινώνοντας τις συναυλίες του.

Το βίντεο ξεκινά με τον νεαρό, χαμογελαστό Drake να περπατάει, δείχνοντας αισιόδοξος. Στη συνέχεια, το πλάνο εστιάζει σε μια διαφημιστική πινακίδα που γράφει «Started from the Bottom» (Ξεκίνησε από τα χαμηλά).

Στη συνέχεια του βίντεο, βλέπουμε αποσπάσματα από τις εμφανίσεις του Drake όταν ήταν νεότερος, προτού ακολουθήσουν πλάνα στο οποία ο ράπερ κάνει τα μαγικά του από τη σκηνή μπροστά σε ολοένα αυξανόμενα πλήθη.

Υπάρχουν επίσης σκηνές με τον Drake να κρατάει στην αγκαλιά του και να ταΐζει με μπιμπερό τον μικρό γιο του Adonis, ο οποίος γεννήθηκε το 2017, να ανεβαίνει σε ένα ιδιωτικό τζετ και πολλά άλλα.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον τίτλο «It’s All A Blur Tour» της περιοδείας με μαύρο κείμενο σε κίτρινο φόντο.

Από την τελευταία περιοδεία του μέχρι σήμερα, ο Drake έχει κυκλοφορήσει αρκετά νέα άλμπουμ, μεταξύ των οποίων το «Her Loss» με τον 21 Savage τον Νοέμβριο του 2022. Το «Her Loss» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, χαρίζοντας στον Drake το δωδέκατο No. 1 της καριέρας του.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2022, είχε κυκλοφορήσει το «Honestly, Nevermind» που κατέκτησε επίσης το No. 1 και τον Σεπτέμβριο του 2021 ο Drake είχε κυκλοφορήσει «Certified Lover Boy», το οποίο παρέμεινε στο No. 1 για πέντε εβδομάδες συνολικά.