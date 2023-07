Drake και Nicki Minaj ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους

Οι δύο αστέρες της hip-hop ηχογράφησαν μαζί άλλο ένα τραγούδι, δίνοντας συνέχεια στη μακροχρόνια συνεργασία τους.

Ο Drake και η Nicki Minaj θα συνεργαστούν ξανά σε ένα νέο τραγούδι.

Την είδηση αποκάλυψε ο ίδιος ο Drake κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Ντιτρόιτ στο πλαίσιο της περιοδείας του «It’s All A Blur Tour» το Σάββατο 8 Ιουλίου, ενθουσιάζοντας όσους περιμένουν το επερχόμενο άλμπουμ του «For All The Dogs».

«Θα σας χαρίσω ένα πράγμα απόψε, γιατί έχω πολλή αγάπη για το Ντιτρόιτ», είπε ο Καναδός ράπερ ενώ βρισκόταν στη σκηνή.

«Οπότε θα πρέπει να σας πω ότι εγώ και η Nicki Minaj κάναμε το πρώτο τραγούδι μας μαζί μετά από πολύ καιρό. Έχω πολλή αγάπη για εκείνη», συνέχισε.

Οι δύο αστέρες της hip-hop συναντήθηκαν για τελευταία φορά στο τραγούδι «Seeing Green» από την επανέκδοση του mixtape «Beam Me Up Scotty» της Nicki Minaj που κυκλοφόρησε το 2021. Στο τραγούδι συμμετείχε επίσης ο Lil Wayne.

Λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Drake κυκλοφόρησε το άλμπουμ του «Certified Lover Boy», χρησιμοποίησε ένα sample από τη Nicki Minaj στο τραγούδι «Papi’s Home».

Παρά τις περιστασιακές ρήξεις στη φιλία τους όλα αυτά τα χρόνια, η χημεία του Drake και της Nicki Minaj παραμένει ασυναγώνιστη κάθε φορά που μπαίνουν μαζί στο στούντιο ή μοιράζονται τη σκηνή.

Οι συνεργασίες τους εκτείνονται από το «Up All Night» και το «I’m So Proud of You» του Drake μέχρι το «Moment 4 Life», το «Truffle Butter» και το «Only» της Nicki Minaj.

Όσον αφορά το «For All The Dogs», οι λεπτομέρειες για το άλμπουμ είναι λιγοστές, αν και ο Drake επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Σικάγο ότι θα κυκλοφορήσει «σύντομα».

Το «For All The Dogs» θα κυκλοφορήσει για να συνοδεύσει το νέο βιβλίο ποίησης του Drake με τίτλο «Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness», που είναι ήδη διαθέσιμο.

Ο Drake σχολίασε επίσης στη συναυλία του στο Σικάγο την παραγωγική φάση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια με την κυκλοφορία των άλμπουμ «Certified Lover Boy» (2021), «Honestly, Nevermind» (2022), «Her Loss» (2022) με τον 21 Savage και του επερχόμενου «For All The Dogs».

«Κοιτάζω γύρω μου όλα αυτά τα πρόσωπα, ξέρω ότι είναι καλοκαίρι, πρέπει να σας δώσω πράγματα!», είπε στο κοινό.

«Δεν ξέρω για αυτούς τους ανθρώπους που απομακρύνονται τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια και θέλουν να χαλαρώσουν και όλα αυτά. Δεν είμαι τέτοιος», διευκρίνισε ο Drake.