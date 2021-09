Ο Drake γράφει ιστορία – Κυριαρχεί στις 9 από τις 10 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100

Μία ανεπανάληπτη επίδοση σημείωσε ο Drake.

Ο Drake είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στα 63 χρόνια της ιστορίας του Billboard Hot 100 που καταλαμβάνει ταυτοχρόνως τις εννέα από τις δέκα πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Ο αστέρας της hip-hop μουσικής κυριαρχεί μάλιστα και στις πέντε πρώτες θέσεις του Hot 100, επίτευγμα που είχαν σημειώσει στο παρελθόν μόνο οι Beatles για μια εβδομάδα το 1964.

Αυτήν την εβδομάδα κάνουν είσοδο στο Billboard Hot 100 και τα 21 τραγούδια του νέου άλμπουμ «Certified Lover Boy» του Drake, το οποίο κυκλοφόρησε από τις OVO Sound / Republic Records / Universal Music στις 3 Σεπτεμβρίου και έκανε προηγουμένως ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard με την καλύτερη επίδοση για το 2021.

Το «Certified Lover Boy» είναι το πρώτο άλμπουμ στα χρονικά που κατακλύζει την κορυφαία δεκάδα του Hot 100 με εννέα τραγούδια.

Τα σκήπτρα του Billboard Hot 100 ανήκουν στο «Way 2 Sexy» με τη συμμετοχή των Future και Young Thug, το οποίο πέμπτο τραγούδι του Drake που κάνει ντεμπούτο στο No. 1 της κατάταξης, ακολουθώντας τα βήματα των τραγουδιών «God’s Plan», «Nice for What», «Toosie Slide» και «What’s Next».

Πλέον ο Drake είναι μαζί με την Ariana Grande οι δύο καλλιτέχνες με τα περισσότερα τραγούδια που έχουν κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Hot 100.

Καθώς το άλμπουμ το «Certified Lover Boy» και το single «Way 2 Sexy» και κάνουν είσοδο ταυτόχρονα στην κορυφή του Billboard 200 και του Hot 100 αντίστοιχα, ο Drake είναι μαζί με τον Justin Bieber, τους BTS και την Taylor Swift τα μόνα ονόματα που έχουν κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση και των δύο charts την ίδια εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, με εννέα από τα δέκα τραγούδια του Hot 100 αυτής της εβδομάδας να του ανήκουν, ο Drake σπάει το δικό του ρεκόρ για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα τραγούδια που έχουν εμφανιστεί ταυτόχρονα στο Top 10 του chart. Τον Ιούλιο του 2018 κατέλαβε επτά από τις θέσεις της πρώτης δεκάδας με τα τα τραγούδια του άλμπουμ του «Scorpion».

Ο ράπερ επεκτείνει παράλληλα το ρεκόρ του για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα τραγούδια (54) που έχουν ανέβει στο Top 10 του Billboard Hot 100.

Τα τραγούδια του «Certified Lover Boy» που είναι στο Top 10 του Hot 100

No. 1 – «Way 2 Sexy» feat. Future & Young Thug

(67,3 εκατομμύρια streams, 7,7 εκατομμύρια ραδιοφωνικό κοινό, 7.000 πωλήσεις)

No. 2 – «Girls Want Girls» feat. Lil Baby

(57,4 εκατομμύρια streams, 1,5 εκατομμύριο ραδιοφωνικό κοινό, 3.000 πωλήσεις)

No. 3 – «Fair Trade» feat. Travis Scott

(53,8 εκατομμύρια streams, 2,4 εκατομμύρια ραδιοφωνικό κοινό, 5.800 πωλήσεις)

No. 4 – «Champagne Poetry»

(48,3 εκατομμύρια streams, 297.000 ραδιοφωνικό κοινό, 1.900 πωλήσεις)

No. 5 – «Knife Talk» feat. 21 Savage & Project Pat

(45,9 εκατομμύρια streams, 141.000 ραδιοφωνικό κοινό, 3.300 πωλήσεις)

No. 7 – «In the Bible» feat. Lil Durk & Giveon

(41,4 εκατομμύρια streams, 489.000 ραδιοφωνικό κοινό, 800 πωλήσεις)

No. 8 – «Papi’s Home»

(39,9 εκατομμύρια streams, 663.000 ραδιοφωνικό κοινό, 1.800 πωλήσεις)

No. 9 – «TSU»

(39,8 εκατομμύρια streams, 1,2 εκατομμύρια ραδιοφωνικό κοινό, 1.500 πωλήσεις)

No. 10 – «Love All» feat. JAY -Z

(39,1 εκατομμύρια streams, 2.5 εκατομμύρια ραδιοφωνικό κοινό, 3.200 πωλήσεις)