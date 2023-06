Ο Drake κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο ποίησης

Το νέο βιβλίο ποίησης του Drake είναι ήδη διαθέσιμο.

Ο Drake επεκτείνει τις δημιουργικές ανησυχίες του στον χώρο της ποίησης.

Σε μία ανάρτηση που έκανε μέσω Instagram την Παρασκευή, ο Drake ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου ποίησης με τίτλο «Titles Ruin Everything A Stream Of Consciousness By Kenza Samir & Aubrey Graham».

Το κοινό μπορεί από το Σάββατο 24 Ιουνίου να αποκτήσει το βιβλίο μέσω του drakerelated.com, του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος του Drake, καθώς και μέσω άλλων επιλεγμένων καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Ο Drake, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aubrey Graham, έγραψε το βιβλίο ποίησης σε συνεργασία με τον τραγουδοποιό και τακτικό συνεργάτη του Kenza Samir.

Με ειλικρινή ενθουσιασμό, ο Drake ανέφερε: «Δεν ξέρω αν έχω θελήσει περισσότερο στη ζωή μου να αγοράσει ή να υποστηρίξει κάτι ο κόσμος».

Την ανακοίνωσή του συνόδευε μία φωτογραφία της εξωτερικής όψης του βιβλίου – σε έντονο μπλε χρώμα, με τον τίτλο να εκτείνεται με τεράστια γράμματα από άκρη σε άκρη.

Ο Drake είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο βιβλίο κατά τη διάρκεια του πρώτου επεισοδίου της ραδιοφωνικής εκπομπής του, «Table For One», το οποίο μεταδόθηκε πριν από την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ του, «Honestly, Nevermind», τον Ιούνιο του 2022.

Εκφράζοντας τη θερμή ευγνωμοσύνη του, ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του βιβλίου, αναφέροντας συγκεκριμένα τον Kenza. Τα λόγια αγάπης και εκτίμησης για τον συνεργάτη του ήταν αρκετά ξεκάθαρα: «Kenza, σε αγαπώ. Θέλω να σου στείλω λίγη αγάπη».

Επιπλέον, ο Drake αποκάλυψε ότι το βιβλίο ποίησης ήταν μία συνεργατική προσπάθεια, αναφέροντας: «Εγώ και ο Kenza θα κυκλοφορήσουμε ένα βιβλίο φέτος – θα κυκλοφορήσουμε ένα βιβλίο φέτος, ένα βιβλίο ποίησης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Drake και ο ποιητής από το Τορόντο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν, όπως, μεταξύ άλλων, στο mixtape «If You’re Reading This, It’s Too Late» του ράπερ που κυκλοφόρησε το 2015.

Ο Drake αναμένεται να προσφέρει στους θαυμαστές του μέσω του βιβλίου του ευκαιρία να εντρυφήσουν στα βάθη του μυαλού του και να εξερευνήσουν τις λεπτομέρειες των σκέψεων και των συναισθημάτων του μέσα από την ποίηση.