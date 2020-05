Ο Drake κυκλοφορεί το νέο mixtape «Dark Leno Demo Tapes»

Ολοκαίνουργιο mixtape από τον Drake.

Ο Drake κυκλοφορεί ένα νέο mixtape με τον τίτλο «Dark Leno Demo Tapes» και αποδεικνύει ότι η καραντίνα έχει αφυπνίσει τον πιο παραγωγικό εαυτό του.

Το mixtape περιλαμβάνει 14 τραγούδια και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Chris Brownm, Future, Young Thug, Playboi Carti και άλλους.

Εκτός από ολοκαίνουργια τραγούδια, το «Dark Leno Demo Tapes» περιέχει επίσης τα singles που είχε παρουσιάσει ο Drake κατά μήκος των τελευταίων μηνών και δεν ήταν μέχρι στιγμής διαθέσιμα στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.

Πρόκειται για το «War», το «When To Say When», το «Chicago Freestyle» και το «Desires» με τον Future, το οποίο θεωρήθηκε διάδοχος του τραγουδιού «Life Is Good» που είχαν κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες της ραπ σκηνής.

Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι στο «Dark Leno Demo Tapes» συναντάμε και την ολοκαίνουργια επιτυχία «Toosie Slide» του Drake, που αποκαλύφθηκε στις αρχές Απριλίου και έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Hot 100 για να χαρίσει στον Καναδό καλλιτέχνη ένα ιστορικό ρεκόρ.

Στο νέο mixtape υπάρχει και μία ιδιαίτερα ξεχωριστή συμμετοχή. Στο τραγούδι «Losses» μπορούμε να διακρίνουμε φωνητικά από τον πατέρα του Drake, τον Dennis Graham.

Θυμίζουμε ότι η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Drake ήταν το άλμπουμ «Scorpion», που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2018.

Τον Αύγουστο του 2019 ο «6 God» είχε δώσει στη δημοσιότητα τη συλλογή «Care Package», στην οποία είχε επιλέξει τραγούδια του που αγάπησε περισσότερο από το 2010 έως το 2016 και singles που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα.

Ο Drake επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι το νέο άλμπουμ του θα κυκλοφορήσει το φετινό καλοκαίρι.

«Τα αδέλφια μου @oliverelkhatib και @ovonoel συγκέντρωσαν όλα τα τραγούδια που ζητούσε ο κόσμος, κάποιες διαρροές και κάποιες συνεργασίες από το SoundCloud και κάποια νέα vibes», έγραψε. «Επίσης το έκτο studio album μου κυκλοφορεί το καλοκαίρι του 2020! Τυχερός αριθμός 6», πρόσθεσε.

Το mixtape «Dark Leno Demo Tapes» κυκλοφορεί από τις OVO Sound και Republic Records / Universal Music.