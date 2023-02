Ο Drake κέρδισε το πρώτο του Grammy μετά από τέσσερα χρόνια παρότι δεν υπέβαλε τη μουσική του στα βραβεία

Ο Drake έχει αποφασίσει να μποϊκοτάρει τα Grammy, όμως η νίκη είναι αναπόφευκτη για εκείνον.

Ο Drake κέρδισε το πρώτο του Grammy μετά από τέσσερα χρόνια, παρά το γεγονός ότι δεν είχε υποβάλει τη μουσική του στα βραβεία του 2023.

Ο Καναδός ράπερ κατέκτησε το βραβείο της Καλύτερης Μελωδικής Rap Ερμηνείας χάρη στη συμμετοχή του στο τραγούδι «Wait For U» του Future, στο οποίο εμφανίζεται επίσης η Tems.

Το τραγούδι από το άλμπουμ «I Never Liked You» του Future, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και έχει γίνει τριπλά πλατινένιο, επικράτησε του «Die Hard» του Kendrick Lamar, του «Beautiful» του DJ Khaled, του «First Class» του Jack Harlow και του «Big Energy (Live)» της Latto στα Βραβεία Grammy 2023.

Το «I Never Liked You» στέρησε από τον Kendrick Lamar να κερδίσει όλα τα βραβεία στις rap κατηγορίες, καθώς ο γεννημένος στο Compton ράπερ απέσπασε τα βραβεία για το Καλύτερο Rap Άλμπουμ («Mr. Morale & The Big Steppers»), για το Καλύτερο Rap Τραγούδι («The Heart Part 5») και για την Καλύτερη Rap Ερμηνεία («The Heart Part 5»).

Παρόλο που δεν υπέβαλε τις σόλο δουλειές του στα Βραβεία Grammy 2023, ο Drake είχε στην πραγματικότητα τέσσερις υποψηφιότητες στη βραδιά. Το «Wait For U» ήταν επίσης υποψήφιο για το Καλύτερο Rap Τραγούδι, όπως και η συνεργασία του με τον Jack Harlow στο «Churchill Downs».

Ο Drake είχε επίσης μία υποψηφιότητα για το Άλμπουμ της Χρονιάς επειδή συνυπέγραψε το τραγούδι «Heated» από το άλμπουμ «Renaissance» της Beyoncé.

Ο αστέρας της hip-hop σημείωσε την τελευταία νίκη στα Βραβεία Grammy του 2019, όταν το «God’s Plan» έλαβε το βραβείο για το Καλύτερο Rap Τραγούδι. Ήταν επίσης υποψήφιος σε άλλες τέσσερις κατηγορίες εκείνη τη χρονιά – για το Άλμπουμ της Χρονιάς («Scorpion»), το Τραγούδι της Χρονιάς («God’s Plan»), την Ηχογράφηση της Χρονιάς («God’s Plan») και την Καλύτερη Rap Ερμηνεία («Nice For What», «Sicko Mode»).

Ο Drake έχει αποκτήσει συνολικά πέντε βραβεία Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας του, με το «Take Care» να κερδίζει το βραβείο για το Καλύτερο Rap άλμπουμ το 2013 και το «Hotline Bling» να κερδίζει τόσο τα βραβεία τόσο για το Καλύτερο Rap Τραγούδι όσο και για την Καλύτερη Rap/Τραγουδιστή Ερμηνεία το 2017.

Ο 36χρονος δεν κατέθεσε το σόλο υλικό του στα Βραβεία Grammy του 2023, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στην κορυφή του Billboard 200 με το έβδομο άλμπουμ του «Honestly, Nevermind» και του Billboard Hot 100 με το «Jimmy Cooks» με τη συμμετοχή του 21 Savage.

Το 2022, ο Drake είχε αποσύρει τις υποψηφιότητες από τα 64α Βραβεία Grammy – αφού είχε προταθεί για το Καλύτερο Rap Άλμπουμ με το «Certified Lover Boy» και την Καλύτερη Rap Ερμηνεία με το «Way 2 Sexy».

Τον Νοέμβριο του 2020, ο Drake είχε επικρίνει την Ακαδημία Ηχογράφησης επειδή δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα το άλμπουμ «After Hours» του The Weeknd.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να σοκάρονται κάθε χρόνο από την αποσύνδεση που υπάρχει μεταξύ της επιδραστικής μουσικής και αυτών των βραβείων και απλά να αποδεχτούμε ότι αυτό που κάποτε ήταν η υψηλότερη μορφή αναγνώρισης μπορεί να μην έχει πλέον σημασία για τους καλλιτέχνες που υπάρχουν τώρα και αυτούς που θα έρθουν μετά», έγραψε τότε στο Instagram.

«Είναι σαν έναν συγγενή που περιμένεις συνέχεια να διορθωθεί, αλλά απλά δεν αλλάζει συμπεριφορά», ανέφερε.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμών της Ακαδημίας Ηχογράφησης για το 2023, ο Drake έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα για τον Lil Wayne – έναν από τους τιμώμενους της βραδιάς, μαζί με τη Missy Elliot και τον Dr. Dre – και μάλιστα άφησε μερικές αιχμές για τα Grammy.

«Καλησπέρα, Grammys. Έχω να το πω αυτό από το 2016», είπε στο βίντεό του.

«Lil Wayne… Σε αγαπώ τόσο πολύ. Ξέρω ότι πιθανώς γίνομαι ενοχλητικός λέγοντας πόσα σημαίνεις για εμένα και την οικογένειά μου, αλλά νομίζω ότι μιλάω εκ μέρους όλων όταν λέω ότι οι καριέρες μας, οι ατάκες μας, οι μελωδίες μας, ίσως τα τατουάζ στο πρόσωπό μας ή τα ρούχα μας ή οι αποφάσεις μας, γενικά, δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς το φυσικό σου χάρισμα να είσαι απλά ο εαυτός σου», πρόσθεσε.