Ο Drake είναι ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες αναζητήσεις στην ιστορία του Shazam

Ο Drake έχει συγκεντρώσει πάνω από 350 εκατομμύρια Shazams.

Ο Drake επεκτείνει την κυριαρχία του στις ψηφιακές πλατφόρμες και στο Shazam.

Για να γιορτάσει την 20ή επέτειό του, το Shazam δημοσίευσε μία ολοκληρωμένη λίστα με αξιοσημείωτες στιγμές από την ιστορία του, όπως το τραγούδι με τα περισσότερα Shazams ανά είδος και το πρώτο τραγούδι που αναζητήθηκε στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Shazam, ο Drake είναι επίσημα ο καλλιτέχνης με τα περισσότερες αναζητήσεις όλων των εποχών με πάνω από 350 εκατομμύρια Shazams στα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει και στα τραγούδια στα οποία έχει συμμετάσχει.

Το πιο δημοφιλές τραγούδι του Drake στο Shazam είναι το «One Dance» με πάνω από 17 εκατομμύρια αναζητήσεις.

Το Shazam λάνσαρε την πρώτη έκδοσή του τον Αύγουστο του 2002, όταν πειραματίστηκε με μια υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι χρήστες μπορούσαν να αναγνωρίζουν τραγούδια πληκτρολογώντας το «2580» στο τηλέφωνό τους και κρατώντας τη συσκευή σε ένα ηχείο καθώς έπαιζε ένα τραγούδι. Στη συνέχεια λάμβαναν ένα μήνυμα SMS με τον τίτλο του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη. Εκείνη την εποχή, το τραγούδι με τα περισσότερα Shazams ήταν το «Crazy» του Gnarls Barkley.

Το Shazam εμφανίστηκε αργότερα στο κατάστημα εφαρμογών της Apple το 2008 και κυκλοφόρησε την έκδοσή του για συσκευές Android τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Μέχρι τον Ιούνιο του 2021, η εφαρμογή είχε πάνω από 1 δισεκατομμύριο Shazams ανά μήνα και την προηγούμενη εβδομάδα, ξεπέρασε επίσημα τα 70 δισεκατομμύρια αναγνωρίσεις τραγουδιών.

Σήμερα η πλατφόρμα διαθέτει πάνω από 225 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως σε μηνιαία βάση.

Το τραγούδι με τα περισσότερα Shazams όλων των εποχών είναι το «Dance Mokney» της Αυστραλής Tones And I από το 2019, το οποίο κατέγραψε πάνω από 41 εκατομμύρια αναζητήσεις.

Το Shazam αποκάλυψε επίσης τα τραγούδια με τις περισσότερες αναζητήσεις σε επτά είδη μουσικής.

Το «Can’t Hold Us» των Macklemore, Ryan Lewis και Ray Dalton στη hip-hop/rap, το «Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)» των Lilly Wood & the Prick και Robin Schulz στην dance, το «All of Me» του John Legend στην R& B/soul, το «Mi Gente» των J Balvin και Willy William στη latin, το «Let Her Go» του Passenger στην pop, το «Dance Monkey» της Tones And I στο alternative και το «Take Me to Church» του Hozier στην κατηγορία των τραγουδοποιών.

Το πρώτο τραγούδι που αναζητήθηκε στο Shazam ήταν το «Jeepster» των T. Rex στις 19 Απριλίου 2002 και το πρώτο τραγούδι που έγινε Shazamed στην εφαρμογή για iOS ήταν το «How Am I Different» της Aimee Mann στις 10 Ιουλίου 2008.