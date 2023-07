Drake: Ήταν αληθινό το ρεαλιστικό ολόγραμμα του εαυτού του που εμφανίστηκε συναυλία του;

Άφωνοι έμειναν οι θεατές με το ρεαλιστικό ολόγραμμα του Drake – Ήταν αληθινό ή ένας πραγματικός άνθρωπος;

Ο Drake εντυπωσίασε τους θαυμαστές του στην πρώτη βραδιά της περιοδείας του όταν φέρεται να τραγούδησε μαζί με ένα ολόγραμμα του νεότερου εαυτού του.

Ο Καναδός ράπερ άνοιξε την αυλαία της κοινή περιοδείας του «It’s All A Blur» με τον 21 Savage από το United Center του Σικάγο την Τετάρτη 5 Ιουλίου και ενθουσίασε το κοινό με μία συναυλία που περιλάμβανε περισσότερα από 40 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Started From The Bottom», «Sicko Mode» και «Way 2 Sexy».

Όμως κατά τη διάρκεια του «Take Care», ο Drake άφησε άφωνους τους θεατές όταν κάθισε σε έναν καναπέ μαζί με ένα ολόγραμμα του νεότερου εαυτού του.

Διαφήμιση

Το ολόγραμμα – που φορούσε μία φανέλα της ομάδας μπέιζμπολ των Chicago Cubs – κουνούσε το κεφάλι του στον ρυθμό του τραγουδιού πριν γυρίσει στον πραγματικό Drake και του δώσει ένα τετράδιο, το οποίο ο ράπερ στη συνέχεια άνοιξε και ξεφύλλισε.

Η συγκεκριμένη στιγμή εντυπωσίασε πολλούς θεατές από το κοινό, ενώ ορισμένοι δεν συνειδητοποίησαν ότι δίπλα στον Drake εμφανίστηκε όντως ένα ολόγραμμα.

Ένας θεατής έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Όλοι όσοι λένε ότι ο Drake εμφανίστηκε με ένα ολόγραμμα με έκαναν να τρελαθώ. Αν έτσι έγινε, είμαι χαμηλόφωνα σοκαρισμένος γιατί κοίταξα αυτό το αγόρι με τα ίδια μου τα μάτια και νόμιζα ότι ήταν αληθινός».

Άλλοι πάλι ήταν πεπεισμένοι ότι το ολόγραμμα ήταν τόσο αληθινό που μάλλον επρόκειτο για ένα πραγματικό αγόρι που απλώς έμοιαζε με τον Drake όταν ήταν νεότερος.

«Είναι πραγματικά ένα ολόγραμμα ή απλά ένα άτομο που μοιάζει με τον Drake;», αναρωτήθηκε ένα άλλο άτομο.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του, ο Drake χρησιμοποίησε επίσης την τεχνολογία για να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα σχεδιαστή μόδας Virgil Abloh, ο οποίος καταγόταν από το Σικάγο και πέθανε τον Νοέμβριο του 2021 σε ηλικία 41 ετών, προβάλλοντας την εικόνα του στη σκηνή.

Η περιοδεία «It’s All A Blur» του Drake και του 21 Savage, οι οποίοι συνεργάστηκαν το 2022 στο άλμπουμ «Her Loss», πρόκειται να συνεχιστεί σε όλες τις ΗΠΑ και τον Καναδά πριν ολοκληρωθεί στις 9 Οκτωβρίου.