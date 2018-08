«Keke, do you love me?», τραγουδά ο Drake σε ένα στίχο του «In My Feelings» που έχει γίνει ατάκα. Το πιο συζυτημένο τραγούδι του καλοκαιριού απέκτησε εικόνα.

Ο Drake οπτικοποιεί το «In My Feelings», τη νέα επιτυχία που κάνει θραύση σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Καναδός ράπερ φημίζεται για τη μοναδική άνεση να καταρρίπτει, ασταμάτητα και με εκκωφαντικό τρόπο, ιστορικά ρεκόρ, αλλά και για την ικανότητά του να προκαλεί φρενίτιδα με στίχους που γίνονται ατάκες αστραπιαία.

Το διπλό άλμπουμ «Scorpion» και το «In My Feelings» είναι τα δύο πρόσφατα παραδείγματα που επεκτείνουν τον κατάλογο με τα εντυπωσιακά επιτεύγματα του «Drizzy».

Στα τέλη Ιουνίου, ο Drake κυκλοφόρησε τον πέμπτο ολοκληρωμένο δισκο του μέσω των Young Money Entertainment, Cash Money Records και Republic Records / Universal Music, συντρίβοντας αμέσως κάθε πιθανή επίδοση.

Ανάμεσα σε πλήθος θριάμβων, το «Scorpion» κατέρριψε από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας το ρεκόρ για τα περισσότερα ημερήσια streams από ένα άλμπουμ στο Spotify και στο Apple Music, έκανε ντεμπούτο στο Νο1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ και τα 25 τραγούδια του έκαναν είσοδο στο αμερικανικό «Hot 100».

Μετά το Λονδίνο, όπου απέκτησε εικόνα το «Nonstop», ο Drake επισκέφτηκε τη Νέα Ορλεάνη των Ηνωμένων Πολιτειών για να οπτικοποιήσει τη νέα σαρωτική επιτυχία «In My Feelings».

Το «In My Feelings» έχει κατακτήσει το No1 στο «Billboard Hot 100» και βρίσκεται επιπλέον στην κορυφή της παγκόσμιας, της αμερικανικής και της ελληνικής κατάταξης του Spotify, έχοντας γίνει viral στη σφαίρα του διαδικτύου.

Η ατάκα «Keke, do you love me?» τείνει να γίνει σύνθημα και τα βίντεο με τον κόσμο να πραγματοποιεί «In My Feelings Challenge» έχουν κατακλύσει τα κοινωνικά δίκτυα, με την αστυνομία να… κρούει των κώδωνα του κινδύνου.

Για τέταρτη φορά σε σκηνοθεσία της Karena Evans («God’s Plan», «Nice For What», «I’m Upset»), το -διάρκειας οχτώ λεπτών- video clip του «In My Feelings» ξεκινά με τον Drake έξω από το σπίτι της περίφημης Keke (La La Anthony) ένα βράδυ, ενώ ακολουθεί ένας σπαρταριστός διάλογος του ράπερ με τη μητέρα της Keke (Phylicia Rashad).

Ο Drake αποχωρεί και περιηγείται στη Νεα Ορλεάνη, όπου χορεύτριες και όλη η Αφροαμερικανική κοινότητα της πόλης κινούνται στο ρυθμό του «In My Feelings».

Όμως όλα αυτά αποδεικνύονται ένα όνειρο και ο Drake ξυπνά. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο κωμικός του Instagram, Shiggy, ο οποίος έδωσε το έναυσμα για την εξάπλωση του «In My Feelings Challenge» σε ολόκληρο τον κόσμο. Cameo κάνει και ο Big Freedia.

Το video clip του τραγουδιού ολοκληρώνεται με βίντεο από ορισμένες διάσημες προσωπικότητες που επιχείρησαν το «In My Feelings Challenge», όπως ο DJ Khaled, οι ηθοποιοί Will Smith και Millie Bobby Brown («Stranger Things») και άλλοι αθλητές, ηθοποιοί κ.ο.κ.