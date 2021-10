Ο Drake γιόρτασε τα γενέθλιά με ένα πάρτι με θέμα το «Narcos» και διάσημους καλεσμένους

Ο Drake γιόρτασε τα 35α γενέθλιά του με στυλ διοργανώνοντας το βράδυ του Σαββάτου στο Λος Άντζελες ένα πάρτι με θέμα τη σειρά «Narcos», στο οποίο παρευρέθηκαν πολλοί από τους διάσημους φίλους του.

Ο Καναδός καλλιτέχνης εμφανίστηκε στο πάρτι των γενεθλίων του με προσαρμοσμένες καουμπόικες μπότες, λευκό καουμπόικο καπέλο, καφέ σακάκι με κρόσσια, καουμπόικο λαιμοδέτη και τζιν πουκάμισο.

Ο Drake, ο οποίος είχε στην πραγματικότητα τα γενέθλιά του την Κυριακή 24 Οκτωβρίου, κάλεσε τους επώνυμους φίλους σε ένα από τα πλατό των Goya Studios, στην καρδιά του Χόλιγουντ.

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν διασημότητες όπως οι Offset, 24Goldn, Jack Harlow, Kawhi Leonard, Future, French Montana, Larsa Pippen, Draya Michele, ο πατέρας του Drake, Dennis Graham και άλλοι, σύμφωνα με το E! News.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε ο Drake στις ιστορίες του λογαριασμού του στο Instagram από το πάρτι των γενεθλίων του, ο French Montana και άλλοι παρευρισκόμενοι τραγουδούν το «Happy Birthday» στον ράπερ, ο οποίος χαμογελούσε, ανέφερε η ιστοσελίδα.

Ο Drizy ανάρτησε επίσης πολλές από τις ευχές που δέχτηκε για τα γενέθλιά του από τους διάσημους φίλους του, όπως η Nicki Minaj, η οποία δημοσίευσε μία κοινή φωτογραφία τους με το μήνυμα: «Χρόνια πολλά στον καλύτερο όλων των εποχών».

Το «People» ανέφερε ότι το θέμα του πάρτι ήταν «Chico Amante», που μεταφράζεται ως «lover boy», μια αναφορά στο πρόσφατο άλμπουμ του Drake με τίτλο «Certified Lover Boy», που κυκλοφόρησε στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Επίσης φέρεται να υπήρχε στο χώρο ένα μεγάλο κουτί γεμάτο τούβλα που έμοιαζαν με κοκαΐνη και είχαν πάνω τους τυπωμένο το όνομα του πάρτι, ένα στοιχείο που παρέπεμπε στη δραματική σειρά «Narcos» του Netflix από την οποία ήταν εμπνευσμένη η βραδιά.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι και του Drake και μερικές από τις ευχές από τους διάσημους φίλους τους παρακάτω:

View this post on Instagram

Drake at his Narcos themed birthday party last night in Los Angeles pic.twitter.com/YyTYTe8A9P

— Drake Direct (@DrakeDirect_) October 24, 2021