Ο Drake φέρεται να ετοιμάζει ένα κοινό άλμπουμ με τον Lil Baby

Το άλμπουμ – έκπληξη «Her Loss» του Drake και του 21 Savage σημείωσε τεράστια επιτυχία πριν από μερικούς μήνες και αποτέλεσε μία άξια συνέχεια της προηγούμενης συνεργασίας του Καναδού αστέρα της hip-hop με έναν άλλον ράπερ από την Ατλάντα, με τον Future στο «What A Time To Be Alive» που κυκλοφόρησε το 2015.

Και ενώ ο διάδοχος του συγκεκριμένου άλμπουμ φημολογείται ότι βρίσκεται στα σκαριά πριν την έξαρση της πανδημίας του COVID-19, φαίνεται ότι η επόμενη συνεργασία του Drake θα είναι με έναν διαφορετικό ράπερ από την Ατλάντα με τον οποίο έχει αποκτήσει μεγάλη χημεία: με τον Lil Baby.

Ο Drake και ο Lil Baby φέρονται να ετοιμάζουν ένα κοινό άλμπουμ, σύμφωνα τουλάχιστον με τον Black Coffee, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Drizzy στο άλμπουμ του «Honestly, Nevermind».

Ο Νοτιοαφρικανός DJ αποκάλυψε κατά τη διάρκεια μίας εμφάνισής του στο «Podcast And Chill» ότι για τη νέα δισκογραφική δουλειά των δύο καλλιτεχνών του μίλησε ο συνιδρυτής της Quality Control, Kevin «Coach K» Lee, με την οποία έχει συμβόλαιο ο Lil Baby.

«Μου είχε πει ότι ο Lil Baby και ο Drake κάνουν ένα άλμπουμ», υποστήριξε ο Black Coffee.

Επίσης, ο βραβευμένος με Grammy παραγωγός ανέφερε ότι «είναι πιθανό ο Drake να αποσυρθεί», όπως δήλωσε εξάλλου ο ίδιος ο ράπερ μιλώντας πρόσφατα με έναν άλλο καλλιτέχνη της Quality Control, τον Lil Yachty, λέγοντας ότι έχει αρχίσει να σκέφτεται την «αξιοπρεπή έξοδο» από τη μουσική.

Αν ο Drake ετοιμάζει όντως ένα κοινό άλμπουμ με τον Lil Baby, αυτός θα είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να ολοκληρώσει μία τριλογία άλμπουμ με rappers από την Ατλάντα τους οποίους βοήθησε σημαντικά στις καριέρες τους, αλλά και το αποκορύφωμα της αυξανόμενης χημείας με τον Lil Baby.

Το 2018, ο Drake συνέβαλε στην επιτάχυνση της ανόδου του Lil Baby με τη συνεργασία τους στο «Yes Indeed», το οποίο οδήγησε σε ακόμα περισσότερες μουσικές συναντήσεις όπως το «Staying Alive» και το «Wants And Needs» από το «Scary Hours 2».

Στην πραγματικότητα, ο Lil Baby επρόκειτο να συμμετάσχει και στο «Toosie Slide» του Drake το 2020, αλλά εκείνη την εποχή ήταν απασχολημένος με άλλες υποχρεώσεις.

Drake & Lil Baby may be making a Collab Album 👀

According to Black Coffee this was said by Coach K (part owner of QC).

pic.twitter.com/TCDPJgvYvU

— Drake Charts ⁶𓅓 (@DrakeChart) March 8, 2023