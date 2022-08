Ο Drake επανενώθηκε με τη Nicki Minaj και τον Lil Wayne στη σκηνή

Δείτε πλάνα από το reunion της Young Money.

Ο Drake πραγματοποίησε ένα reunion της Young Money και συνάντησε στη σκηνή τον Lil Wayne και τη Nicki Minaj το βράδυ του Σαββάτου στο Τορόντο, στο πλαίσιο των σόου October World Weekend που διοργάνωσε ο ίδιος.

Αυτή ήταν πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια που οι τρεις αστέρες της hip-hop μουσικής εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή.

Η συναυλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αρχικά την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκε όταν ο Drake βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η βραδιά με εύθυμη διάθεση, καθώς στις οθόνες εμφανίστηκε το μήνυμα: «Δυστυχώς, ο Lil Wayne είχε κάποια προβλήματα στα σύνορα. Ευτυχώς, ο Drake ελέγχει τα σύνορα».

Στη συνέχεια, ο Lil Wayne ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες που περιλάμβανε εμφανίσεις από τους συναδέλφους του στη Young Money.

«Στέκομαι στη σκηνή με τον μεγαλύτερο ράπερ όλων των εποχών», είπε ο Drake, δείχνοντας προς τον Lil Wayne.

«Και στέκομαι στη σκηνή με την άλλη μεγαλύτερη ράπερ όλων των εποχών, είναι εκεί πέρα με τα ροζ μαλλιά. Παρεμπιπτόντως, αυτές οι κα***ες σοβαρολογούν; Κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τη Nicki. Είναι η πρωτοπόρος. Αρχίζουν εδώ, τελειώνουν εδώ, όλες αυτές οι βλακείες», συνέχισε.

Nicki Minaj performing at the Young Money reunion in OVO Fest. pic.twitter.com/hsOnXhk2BU — 🎷🫧Ari🫧🎷 (@diaa_sky) August 7, 2022

Ο Drake και η Nicki Minaj πραγματοποιήσαν επίσης τα δικά τους προγράμματα, εκτός από τις ομαδικές εμφανίσεις του, με τη Minaj να τραγουδά το «Beez In The Trap» και το «Up All Night».

«Όταν είσαι στην κορυφή και θυμάσαι πάντα την οικογένειά σου, γαμώτο, αυτό δείχνει τον χαρακτήρα σου», είπε η Nicki Minaj για τον Drake και πρόσθεσε «Ένας από τους ράπερ που τον αντιγράφουν και τον μιμούνται περισσότερο στον κόσμο».

Πριν τελειώσει η συναυλία, ο Lil Wayne είχε μια τελευταία δήλωση: «Δουλεύω πάνω στο Tha Carter VI, έρχεται σύντομα», ανακοίνωσε.

Η Young Money, που αποτελεί ένα σήμα της δισκογραφικής εταιρείας Cash Money του Lil Wayne, ανέδειξε τόσο τον Drake όσο και τη Minaj. Και οι τρεις ράπερ, καθώς και άλλοι καλλιτέχνες της εταιρείας, εμφανίστηκαν σε τρία συλλογικά άλμπουμ της Young Money, με τελευταίο το «Rise of an Empire» του 2014.