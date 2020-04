Ο Drake λέει ότι οι επαγγελματίες υγείας είναι «η κόλλα που μας κρατάει όλους ενωμένους»

Ο Drake εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τους επαγγελματίες υγείας και όλους τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου του κορονοϊού.

Την Κυριακή 26 Απριλίου ο ράπερ εμφανίστηκε μέσω βίντεο στο φινάλε του τηλεοπτικού μαραθωνίου «Stronger Together, Tous Ensemble» που προβλήθηκε στην καναδική τηλεόραση.

Ο 32χρονος καλλιτέχνης ευχαρίστησε εκείνους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή της πανδημίας και αποκάλυψε ότι την προηγούμενη εβδομάδα χρειάστηκε να επισκεφθεί το νοσοκομείο, καθώς τραυματίστηκε ενώ ήταν σε καραντίνα.

«Θέλω να στείλω όλη την αγάπη μου, όλη την ευγνωμοσύνη μου, όλη την υποστήριξή μου στους εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή, στους διασώστες, στους επαγγελματίες υγείας. Βασικά κατέληξα στο νοσοκομείο τις προάλλες λόγω ενός τραυματισμό στα πόδι», είπε χωρίς να αποκαλύψει την αιτία του τραυματισμού του.

«Ήταν απίστευτο που είδα το ηθικό, τα χαμόγελα, το κέφι στο πρόσωπο όλων που συνάντησα σε αυτήν την κατάσταση, παρά τα όσα γίνονται, ήταν απίστευτο που είδα ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να αφήνουν τις οικογένειές τους καθημερινά και να εργάζονται εν μέσω αυτής της κρίσης, όσο επικίνδυνο κι αν είναι. Είναι πραγματικά η κόλλα που μας κρατάει όλους ενωμένους», πρόσθεσε.

Ο Drake έστειλε στη συνέχεια μήνυμα δύναμης «στους ανθρώπους που βρίσκονται στο σπίτι αυτή τη στιγμή, συμμορφώνονται με τους κανόνες, είναι σε απομόνωση και αισθάνονται ότι δεν επηρεάζονται ή δεν έχουν επηρεαστεί άμεσα από την κατάσταση».

«Ξέρω ότι μπορεί να επιβαρύνει την ψυχική υγεία σας. Θέλω να παροτρύνω όλους όσους βρίσκονται στο δικό τους χώρο να βρουν τη θετική πλευρά στις ημέρες που ζούμε. Αυτό που εννοώ είναι ότι αν έχετε μια τέχνη που μπορείτε να την εξασκήσετε από το σπίτι, τότε είναι εκπληκτικό να συνεχίσετε να εργάζεστε, να διατηρείτε το μυαλό σας σε διέγερση», εξήγησε.

Ο Drake συμβούλευσε επίσης τους θεατές να αξιοποιήσουν αυτήν την περίοδο για να βελτιώσουν τον εαυτό τους ψυχικά και σωματικά ή να φροντίσουν τις προσωπικές σχέσεις τους.

«Τώρα είναι καιρός για αυτοστοχασμό. Ελπίζω όλοι να βγούμε καλύτεροι άνθρωποι, πιο ενωμένοι», τόνισε.

«Περιμένω με ανυπομονησία την ημέρα που θα συναντηθούμε ξανά, είτε θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο είτε απλά θα συναντηθούμε μέσα από κάτι… Μέχρι τότε, παρακαλώ κρατήστε στη σκέψη σας όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί έξω», είπε ο ράπερ.

