Ο Drake έγινε ο καλλιτέχνης με τις υψηλότερες πωλήσεις singles – Ξεπέρασε το ρεκόρ του Eminem

Ο Drake συνεχίζει να γράφει ιστορία με τις διακρίσεις του.

Ο Drake ξεπέρασε το ρεκόρ του Eminem για τον καλλιτέχνη με τις υψηλότερες επίσημες πωλήσεις singles στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας δέκα νέους πλατινένιους δίσκους στον κατάλογο των επιτευγμάτων του.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό Chart Data, οι δέκα νέοι πλατινένιοι δίσκοι του Drake ανεβάζουν το σύνολο των πωλήσεων singles στην καριέρα του στα 184 εκατομμύρια. Ο Eminem κατείχε το προηγούμενο ρεκόρ με 166 εκατομμύρια πωλήσεις singles.

Ο Drake είναι μόλις ο τρίτος καλλιτέχνης στην ιστορία που έχει τουλάχιστον πέντε διαμαντένια singles στις ΗΠΑ, με τα «Hotline Bling», «One Dance», «God’s Plan», «SICKO MODE» με τον Travis Scott και «Life Is Good» με τον Future. Βρίσκεται πίσω μόνο από τον Bruno Mars και τον Post Malone, οι οποίοι έχουν έξι και πέντε διαμαντένια singles, αντίστοιχα.

Ο 36χρονος ράπερ πλησιάζει επίσης το ρεκόρ για το τραγούδι που έχει γίνει τις περισσότερες φορές πλατινένιο, το οποίο αυτή τη στιγμή κατέχουν από κοινού το «Sunflower» των Post Malone και Swae Lee και το «Old Town Road» του Lil Nas X, αμφότερα 17 φορές πλατινένια.

Η επιτυχία «God’s Plan» του Drake από το 2018 έγινε 15 φορές πλατινένια την Πέμπτη και πλέον αποτελεί το single του ράπερ με τις υψηλότερες πωλήσεις στην καριέρα του.

Εκτός από τα διαμαντένια τραγούδια του, τέσσερις ακόμη κυκλοφορίες του Drake έγιναν πλατινένιες, έχοντας ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο πωλήσεων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ένωση της Αμερικανικής Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA).

Πρόκειται για το κοινό άλμπουμ «What A Time To Be Alive» με τον Future, το mixtape «More Life», το «Thank Me Later» και το «If You’re Reading This, It’s Too Late».

Επίσης, τα τραγούδια του «Nonstop», «I’m Upset» και «Controlla» πέτυχαν νέα επίπεδα διάκρισης.

Τον περασμένο μήνα, ο Drake ισοφάρισε το ρεκόρ του JAY-Z για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα No. 1 στο Top R&B/Hip-Hop Albums Chart του Billboard με 14 άλμπουμ, χάρη στην πρόσφατη συνεργασία με τον 21 Savage στο «Her Loss».

Με ένα εντυπωσιακό εύρος επιτευγμάτων, ο Drake δεν φαίνεται ότι έχει σκοπό να σταματήσει. Μόλις τον τελευταίο χρόνο, κυκλοφόρησε δύο ολοκληρωμένα άλμπουμ, το «Honestly, Nevermind» τον Ιούνιο και το «Her Loss» με τον 21 Savage τον Νοέμβριο.