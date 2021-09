Drake: Ακούστε το νέο άλμπουμ «Certified Lover Boy»

Το νέο άλμπουμ του Drake περιέχει 21 τραγούδια και συμμετοχές από μία πληθώρα αστέρων της hip-hop μουσικής.

Ο Drake, ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς του streaming, κυκλοφορεί το πολυαναμενόμενο άλμπουμ «Certified Lover Boy» για να αποδείξει για ακόμα μία φορά την κυριαρχία του charts.

Σε παραγωγή του Drake, του Noah «40» Shebib, του Oliver El-Khatib και του Noel Cadastre, το «Certified Lover Boy» περιέχει τον απολαυστικό αριθμό των 21 τραγουδιών και συνεργασίες με πρωτοκλασάτα ονόματα όπως οι JAY-Z, Nicki Minaj, Travis Scott, Lil Wayne, Rick Ross, Future, Kid Cudi, Lil Baby, Young Thug, Lil Durk, 21 Savage, Project Pat, Ty Dolla $ign, Giveon, Yebba και Tems.

Ο JAY-Z, εμφανίζεται στο «Love All», ενώ ο Lil Wayne και ο Rick Ross συνεργάζονται στο «You Only Live Twice». Ο Drake και ο Kid Cudi λύνουν την πενταετή διαμάχη τους και ενώνουν τις δυνάμεις τους στο «IMY2», ενώ η Nicki Minaj συμμετέχει στο «Papi’s Home».

Ο Drake περιγράφει το άλμπουμ «Certified Lover Boy» ως «έναν συνδυασμό τοξικής αρρενωπότητας και αποδοχής της αλήθειας, η οποία είναι αναπόφευκτα σπαρακτική», ενώ το αφιερώνει στις εκλιπούσες Nadia Ntuli και Mercedes Morr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ, το «Champagne Poetry», χρησιμοποιεί δείγματα από το «Michelle» των Beatles και για το λόγο αυτό αναφέρονται ως συνδημιουργοί του ο John Lennon και ο Paul McCartney.

Επιπλέον το «Love All» ξεκινά με ένα δείγμα από το «Life After Death Intro» του Notorious B.I.G., το «Way 2 Sexy» βασίζεται στην επιτυχία «I’m Too Sexy» του Right Said Fred, ενώ ο R. Kelly αναφέρεται ως συνθέτης και στιχουργός του «TSU».

Το πολυσυζητημένο εξώφυλλο του «Certified Lover Boy» έχει επιμεληθεί ο Βρετανός σύγχρονος καλλιτέχνης Damien Hirst και περιλαμβάνει δώδεκα emojis εγκύων γυναικών με διαφορετικά χρώματα μαλλιών και αποχρώσεις δέρματος.

Το «Certified Lover Boy» είναι η επόμενη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του Drake μετά το πέντε φορές πλατινένιο και υποψήφιο για Grammy άλμπουμ «Scorpion» του 2018, το οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα το ρεκόρ για το άλμπουμ που κατέγραψε τα περισσότερα streams μέσα σε μία ημέρα τόσο στο Spotify όσο και στο Apple Music.

Με την κυκλοφορία του «Certified Lover Boy» από τις OVO Sound και Republic Records / Universal Music, ο Drake καλείται να αποδείξει ότι ο μοναδικός αντίπαλος του είναι ο εαυτός του και, γιατί όχι, να ξεπεράσει τον πήχη που ο ίδιος ανέβασε στα ύψη.

Το tracklist του «Certified Lover Boy»

1. Champagne Poetry

2. Papi’s Home

3. Girls Want Girls (ft. Lil Baby)

4. In the Bible (ft. Lil Durk & Giveon)

5. Love All (ft. JAY-Z)

6. Fair Trade (ft. Travis Scott)

7. Way 2 Sexy (ft. Future & Young Thug)

8. TSU

9. N 2 Deep (ft. Future)

10. Pipe Down

11. Yebba’s Heartbreak

12. No Friends in the Industry

13. Knife Talk (ft. 21 Savage & Project Pat)

14. 7am on Bridle Path

15. Race My Mind

16. Fountains (ft. Tems)

17. Get Along Better (ft. Ty Dolla $ign)

18. You Only Live Twice (ft. Rick Ross & Lil Wayne)

19. IMY2 (ft. Kid Cudi)

20. Fucking Fans

21. The Remorse