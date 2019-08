Οι πιο σημαντικές στιγμές του Drake από το 2010 έως το 2016 συγκεντρωμένες σε μία συλλογή.

O Drake «χτυπά» απροειδοποίητα για ακόμα μία φορά και παρουσιάζει μία νέα συλλογή που φέρει τον τίτλο «Care Package».

Ο Καναδός ράπερ ενημέρωσε τους ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα για τη συλλογή, λίγες μόνο ώρες πριν κυκλοφορήσει στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.

Το «Care Package» περιλαμβάνει συνολικά 17 τραγούδια. Μεταξύ αυτών συναντάμε επιλογές από τα τραγούδια που o Drake αγάπησε περισσότερο κατά μήκος της επιτυχημένης καριέρας του από το 2010 έως το 2016, αλλά και singles που δεν κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημα.

«Μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές μας συγκεντρωμένες και διαθέσιμες σε ένα μέρος», έγραψε ο «Champagne Papi» σε ανάρτησή του στο Instagram όπου παρουσίασε το εξώφυλλο και το tracklist της συλλογής.

Το άλμπουμ περιέχει τραγούδια όπως τα «Dream Money Can Buy», «The Motion», «How Bout Now», «Trust Issues», «Days In The East» και «Draft Day», αλλά και το «Can I» που είχε διαρρεύσει το 2016, την περίοδο που είχε κυκλοφορήσει το θριαμβευτικό άλμπουμ «Views».

Επίσης συμπεριλαμβάνονται τρεις συνεργασίες με τον J. Cole, τον Rick Ross και τον James Fauntleroy αντίστοιχα.

Η κυκλοφορία του «Care Package» συμπίπτει με την έναρξη του 9ου φεστιβάλ «Ovo Fest» που διοργανώνει ετησίως ο Drake στην πόλη του, το Τορόντο του Καναδά.

Τον Ιούνιο ο καλλιτέχνης είχε παρουσιάσει το EP «The Best in the World Pack», που αποτελούταν από δύο μόνο τραγούδια, για να γιορτάσει την κατάκτηση του τίτλου του NBA από την αγαπημένη του ομάδα μπάσκετ, τους Toronto Raptors.

 

Το tracklist του «Care Package»

1. Dreams Money Can Buy

2. The Motion

3. How Bout Now

4. Trust Issues

5. Days In The East

6. Draft Day

7. 4PM In Calabasas

8. 5AM In Toronto

9. I Get Lonely

10. My Side

11. Jodeci Freestyle (ft. J. Cole)

12. Club Paradise

13. Free Spirit (ft. Rick Ross)

14. Heat Of The Moment

15. Girls Love Beyonce (ft. James Fauntleroy)

16. Paris Morton Music

17. Can I