Με ένα τραγούδι συνεισφέρει ο Drake στο soundtrack για την τρίτη σεζόν του «Top Boy».

Η OVO Sound κυκλοφορεί το soundtrack «Top Boy – A Selection of Music Inspired by the Series», ένα άλμπουμ με τραγούδια εμπνευσμένα από τη δημοφιλής βρετανική «Top Boy», ο τρίτος κύκλος της οποίας έκανε πρεμιέρα στο Netflix.

Το άλμπουμ περιέχει 17 πρωτότυπα τραγούδια που ερμηνεύουν σημαντικοί καλλιτέχνες της βρετανικής σκηνής, όπως οι Dave, Headie One, Fredo, AJ Tracey και Little Simz, αλλά και ονόματα από το ρόστερ της OVO, όπως οι Baka Not Nice, Popcaan και ο φυσικά ο Drake.

Ο Καναδός ράπερ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του soundtrack κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο για την πρεμιέρα της σειράς.

Η αναβίωση του «Top Boy» οφείλεται στον Drake και στον μάνατζερ του διάσημου μπασκετμπολίστα LeBron James, τον Maverick Carter, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα εκτελεστικών παραγωγών στη σειρά.

H OVO Sound έχει αναλάβει επίσης τη μουσική επιμέλεια του «Top Boy», που διαδραματίζεται στο Hackney του Ανατολικού Λονδίνου.

Τη σκηνοθεσία της τρίτης σεζόν έχουν φροντίσει οι Yann Demange και Jonathan van Tulleken, ενώ η Ashley Walters και ο Kane Robinson επιστρέφουν στους ρόλους τους ως «Dushane» και «Sully» για 10 συναρπαστικά επεισόδια.

Το ένα και μοναδικό τραγούδι με τη φωνή του Drake στο soundtrack για την τρίτη σεζόν του «Top Boy» ονομάζεται «Behind Barz».

Πρόκειται για ένα freestyle που είχε παρουσιάσει τον Ιούλιο του 2018 στη διαδικτυακή εκπομπή Link Up TV.