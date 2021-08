Ο Drake αποκαλύπτει την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ «Certified Lover Boy»

Μετά από καθυστέρηση πολλών μηνών, ο Drake φαίνεται πως αποκάλυψε την οριστική ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου άλμπουμ του «Certified Lover Boy».

Το πρωί της Παρασκευής στο σήμα έναρξης της εκπομπής «SportsCenter» του αθλητικού δικτύου ESPN διέκοψε μία διαφήμιση που ήταν γεμάτη εσκεμμένα με τεχνικά σφάλματα.

Σε ανύποπτο χρόνο εμφανίστηκε στην οθόνη ένα κομμάτι χαρτόνι στο οποίο αναγραφόταν η φράση «CLB 3 Σεπτεμβρίου», με πολλούς να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας δισκογραφικής δουλειάς του Drake.

Η διαφήμιση είχε σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να φαίνεται ότι είχε εισβάλει ο ίδιος ο ράπερ στην εκπομπή με ένα χειρόγραφο μήνυμα.

Ο τίτλος του «Certified Lover Boy» δεν εμφανίστηκε ευθέως στη διαφήμιση, ενώ μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ.

Ωστόσο, δεδομένης της σχέσης και της αγάπης του Drake για τον κόσμο του αθλητισμού, είναι κάτι παραπάνω από πιθανό να συνεργάστηκε ο δημοφιλής καλλιτέχνης με το αθλητικό τηλεοπτικό δίκτυο για να προαναγγείλει την άφιξη του «Certified Lover Boy».

🚨🚨 I WAS WATCHING @SportsCenter AND THIS HAPPENED!! #CLB SEPTEMBER 3rd!!! 🚨🚨 #CertifiedLoverBoy #Drake pic.twitter.com/Z934PaQtho

— Vinnie (@thatonenurse3) August 27, 2021