Ο Drake έκανε ένα απίθανο τατουάζ με τους Beatles για να τιμήσει το ρεκόρ του εμβληματικού συγκροτήματος που ο ίδιος κατέρριψε.

Ο Καναδός ράπερ ξεπέρασε τους Beatles για τον καλλιτέχνη ή γκρουπ με τα περισσότερα τραγούδια που έχουν εμφανιστεί στο Top 10 του «Billboard Hot 100».

Το ρεκόρ του Drake σημειώθηκε στα τέλη Ιουνίου, όταν το single «Money In The Grave» με τη συμμετοχή του Rick Ross έγινε το 35ο συνολικά τραγούδι του που ανεβαίνει στην κορυφαία δεκάδα της συγκεκριμένης κατάστασης.

Ο «Drizzy» γιόρτασε το ιστορικό επίτευγμα με ένα ευφάνταστο τατουάζ, το οποίο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του ράπερ.

Ο 32χρονος καλλιτέχνης έκανε τατουάζ στο αριστερό χέρι τους φιγούρες των τεσσάρων μελών των Beatles όπως απεικονίζονται στο θρυλικού εξώφυλλο του δίσκου «Abbey Road», από την κυκλοφορία του οποίου συμπληρώθηκαν πρόσφατα 50 έτη, ενώ μπροστά από τα «Σκαθάρια» εμφανίζεται ο… ίδιος ο Drake να τους κάνει νεύμα να τον ακολουθήσουν.

Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles…” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj

— Word On Road (@WordOnRd) August 9, 2019