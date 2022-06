Ο Drake απαντά στις αρνητικές κριτικές για το νέο άλμπουμ του «Honestly, Nevermind»

Το νέο άλμπουμ του Drake με τίτλο «Honestly, Nevermind» έχει λάβει κυρίως αρνητικές κριτικές από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Το άλμπουμ, το οποίο αποτελείται από 14 τραγούδια, κινείται σε dance μουσικούς ήχους, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη στο σύνολο των θαυμαστών και των κριτικών.

Το «Honestly, Nevermind» διαθέτει μέσο όρο βαθμολογίας κριτικών 67/100, σύμφωνα με το Metacritic, ενώ ακόμα χαμηλότερος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας του κοινού, ο οποίος ανέρχεται σε 4,7/10.

Ο Drake ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα ηχητικό απόσπασμα από ένα πάρτι για την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του, στο οποίο φαίνεται να απαντά στις κριτικές.

«Είναι όλα καλά αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Είναι όλα καλά», λέει ο ράπερ, μιλώντας πάνω από το τραγούδι «Calling My Name» του «Honestly, Nevermind».

«Αυτό κάνουμε. Περιμένουμε να σας προλάβουμε. Είμαστε εδώ μέσα, όμως. Έχουμε ήδη προλάβει. Πάμε στο επόμενο. Θεέ μου», συνεχίζει.

Ενώ ορισμένοι θαυμαστές λάτρεψαν το νέο άλμπουμ του Drake, η πλειονότητα των ακροατών της rap δημοσίευσε αρνητικές κριτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον απροσδόκητο dance ήχο του «Honestly, Nevermind».

“It’s all good if you don’t get it yet.”

Drake with a message. pic.twitter.com/036MxARQ6Z

— Complex Music (@ComplexMusic) June 17, 2022