Drake: Ο Anthony Hopkins αποδέχθηκε την πρόκληση του «Toosie Slide»

Το νέο single «Toosie Slide» του Drake και η χορογραφία του έχουν γίνει μία από τις κορυφαίες τάσεις στο TikTok από τότε κυκλοφόρησε στις αρχές του περασμένου μήνα.

Περίπου ένα μήνα μετά με την κυκλοφορία του τραγουδιού, που έχει ξεπεράσει τις 3 δισεκατομμύρια προβολές στο TikTok, στον πειρασμό ενέδωσε και ο Σερ Anthony Hopkins.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ουαλός ηθοποιός δημοσίευσε στο Twitter το βίντεο του Tik Tok στο οποίο χορεύει στον ρυθμό του «Toosie Slide», ακολουθώντας τα χορευτικά βήματα του ράπερ.

«Drake καθυστέρησα για το πάρτι, αλλά καλύτερα αργά από ποτέ», έγραψε ο Anthony Hopkins.

Στο βίντεο ο 82χρονος ηθοποιός απευθύνει πρόσκληση στον Arnold Schwarzenegger και τον Sylvester Stallone να συμμετάσχουν στο challenge του «Toosie Slide», κάνοντας μία κίνηση του μποξ.

#Drake I’m late to the party… but better late than never. #SylvesterStallone #ArnoldSchwarzenegger #toosieslidechallenge pic.twitter.com/LU6FhmgvNK

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 7, 2020