Ο Drake ανέβασε τη μητέρα του στη σκηνή και τραγούδησε για εκείνη

Ο Drake τραγούδησε για τη μητέρα του Sandi Graham κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Νέα Υόρκη την Τρίτη.

Ο 36χρονος ράπερ έκανε τους θαυμαστές του να δακρύσουν όταν ανέβασε στη σκηνή του Madison Square Garden τη μητέρα του για να της αφιερώσει ένα τραγούδι.

Ο Drake, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Aubrey Graham, κάλεσε την 63χρονη μητέρα του στη σκηνή και τραγούδησε για εκείνη τη μεγάλη επιτυχία του «Look What You’ve Done».

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο περίφημο δεύτερο άλμπουμ «Take Care» του Drake που κυκλοφόρησε το 2011 και γράφτηκε ως φόρος τιμής στη μητέρα του, καθώς και στον θείο και τη γιαγιά του.

Όταν ο Drake έφτασε στο τέλος του τραγουδιού, η Sandi, η οποία είναι πρώην δασκάλα και ανθοπώλης, συγκινήθηκε και έβαλε το χέρι της στο πρόσωπό της, δείχνοντας να συγκρατεί τα δάκρυά της.

Ο Drake ολοκλήρωσε το τραγούδι δίνοντας στη μητέρα του μία γλυκιά αγκαλιά.

Το «Look What You’ve Done» είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινά ο Drake τις συναυλίες του στην κοινή περιοδεία του «It’s All A Blur Tour» με τον 21 Savage. Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2012 που ο Καναδός ράπερ περιλαμβάνει το τραγούδι στις εμφανίσεις του.

Τον Ιανουάριο, ο Drake έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για να γιορτάσει τα γενέθλια της Sandi, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της μητέρας του με τον γιο του Adonis.

«Σε ευχαριστώ μαμά για τους 9 μήνες που με κουβάλησες… Για όλο τον πόνο και τη δυστυχία. Κανείς δεν ξέρει την πίεση που κουβαλάς, μόνο εσύ… Σου δίνω όλη μου την αγάπη», έγραψε.

Μητέρα και γιος έχουν εδώ και πολλά χρόνια έναν πολύ στενό δεσμό.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, μία ημέρα πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ «Certified Lover Boy» του Drake, η Sandi εξήγησε πόσο υπερήφανη ήταν για τον γιο της σε μία κάρτα που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Επιτέλους είναι εδώ, η αντίστροφη μέτρηση έφτασε στο τέλος, με κάθε νέο άλμπουμ η καρδιά μου χτυπάει πιο δυνατά, είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου να είμαι η μητέρα σου», ανέφερε.

«Ήταν ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος μαζί, τώρα απομένει άλλη μία μέρα. Θέλω να σε γιορτάσω, γιε μου, περισσότερο απ’ όσο μπορείς να φανταστείς», σχολίασε.

«Σ’ αγαπώ τώρα και θα σ’ αγαπώ πάντοτε», πρόσθεσε η Sandi.

Drake performs “Look What You’ve Done” to his mom 🥹 @Drake https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/yILex8tr4M

— HipHopDX (@HipHopDX) July 26, 2023