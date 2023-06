Ο Drake ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «For All The Dogs»

Ο Drake θα συνοδεύσει την κυκλοφορία του πρώτου του βιβλίου ποίησης με ένα νέο άλμπουμ.

Σε άλλη μία συναρπαστική αποκάλυψη, ο Drake ανακοίνωσε το νέο άλμπουμ του.

Μετά τον θόρυβο που προκάλεσε το πρώτο του βιβλίο ποίησης, «Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness», το οποίο συνυπογράφουν ο Drake και ο Kenza Samir, ο ράπερ από το Τορόντο έδωσε τώρα στους θαυμαστές του μία γεύση από το επόμενο προσωπικό εγχείρημά του.

Ο Drake, για να προωθήσει τη νέα ποιητική συλλογή του, ακολούθησε μία τολμηρή και καινοτόμο προσέγγιση και καταχώρησε ολοσέλιδες διαφημίσεις σε επιφανείς εφημερίδες, όπως η New York Post, η Los Angeles Times και η Houston Chronicle.

Αυτές οι διαφημίσεις διαθέτουν έναν κωδικό QR, ο οποίος, όταν σαρώνεται, οδηγεί τους θαυμαστές σε μία ειδική ιστοσελίδα με τον τίτλο titlesruineverything.com. Σε αυτή την πλατφόρμα, ο Drake μοιράστηκε μία ενδιαφέρουσα πληροφορία σχετικά με το επόμενο άλμπουμ του.

«Έκανα ένα άλμπουμ για να το συνδυάσω με το βιβλίο», έγραψε ο Drake, ελπίζοντας να κάνει τους θαυμαστές του να περιμένουν με ανυπομονησία αυτόν τον δυναμικό συνδυασμό μουσικής και λογοτεχνίας.

Με μία νότα νοσταλγίας, πρόσθεσε: «Λένε ότι τους λείπει ο παλιός Drake, κορίτσι, μην με βάζεις σε πειρασμό. “For All The Dogs”».

Αυτή η αινιγματική δήλωση έγινε αφορμή για να γίνουν πολλές εικασίες σχετικά με την καλλιτεχνική κατεύθυνση και το συναισθηματικό βάθος που μπορεί να εξερευνήσει αυτό το άλμπουμ – λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι θα συνοδεύσει το βιβλίο ποίησης του Drake.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου άλμπουμ, ένα πράγμα είναι σίγουρο: Ο Drake γνωρίζει καλά πώς να δημιουργεί επιτυχίες που κατακτούν τα charts.

Πριν από την επιτυχημένη συνεργασία του με τον 21 Savage στο άλμπουμ «Her Loss», το οποίο κυριάρχησε στην κορυφή του Billboard 200 το 2022, ο Drake μας χάρισε επίσης τα άλμπουμ «Honestly, Nevermind» (2022) και «Certified Lover Boy» (2021).

Πρόσφατα ο Drake ένωσε τις δυνάμεις του με τον Βρετανό ράπερ J Hus στο single «Who Told You», το οποίο έχει ανέβει στο No. 2 του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης, συμμετέχει σε δύο τραγούδια στο νέο άλμπουμ του Young Thug με τίτλο «Business Is Business», που μόλις κυκλοφόρησε.

Ο Drake ανακοίνωσε μέσω Instagram την Παρασκευή το νέο του βιβλίο με τίτλο «Titles Ruin Everything: A Stream of Consciousness by Kenza Samir & Aubrey Graham». Το βιβλίο ποίησης είναι ήδη διαθέσιμο μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος drakerelated.com και άλλων επιλεγμένων καταστημάτων λιανικής πώλησης.