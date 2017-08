Ενθουσιαζόμαστε μόνο στην ιδέα πραγματοποίησης. Το κοινό άλμπουμ των Drake και The Weeknd είναι ενδεχόμενο αδύνατο προς αποφυγή.

Ο Drake είναι ειδικός στις κρυπτικές δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα που εγείρουν την περιέργεια στο διαδίκτυο.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εμφάνισης της στο 8ο ετήσιο OVO Fest στο Τορόντο του Καναδά, τη Δευτέρα 7 Αυγούστου, ο ράπερ κάλεσε στη σκηνή τον The Weeknd και ανακοίνωσε ότι το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της συνεργασίας τους είναι στα σκαριά.

«Δε θέλω να σου το κάνω αυτό στη σκηνή, αλλά αισθάνομαι ότι το OVOXO πρότζεκτ πρέπει να συμβεί σε κάποιο σημείο. Απλώς θέλω να το πω», ανέφερε ο Drake στο συνάδελφό του.

Drake brought out The Weeknd to perform at the OVO Fest. pic.twitter.com/A6BAMO6QEz — xotwdie (@xotwdie) 8 Αυγούστου 2017

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο Καναδοί αναφέρονται σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Το Νοέμβριο, ο The Weeknd μίλησε σχετικά σε μία συνέντευξη στο «Beats 1»: «Ήρθε ως ο μεγάλος μου αδερφός και έδειξε στον κόσμο τι θα μπορούσα να κάνω», είπε για τον Drake. «Από εκεί και πέρα, πάντα με υποστηρίζει και πάντα τον υποστήριζα. Στα παρασκήνια, είμαστε ακόμα πολύ κοντά αλλά είναι cool ότι ο κόσμος μπορεί να μας δει να κάνουμε το δικό μας πράγμα. Το OVO / XO θα είναι πάντα εκεί.»

Σημειωτέον, η «OVO» είναι το label που έχει δημιουργήσει ο Drake και η «XO» είναι εκείνο του The Weeknd.

Οι φήμες διαμάχης είχαν μολύνει το δίδυμο του Τορόντο στο παρελθόν. Κάποιοι υποθέτουν ότι αυτό συνέβη επειδή ο Abel επέλεξε να μην υπογράψει με την OVO μετά την έναρξη της καριέρας του κάτω από τον Drake. Όμως οι πρώην συνεργάτες έχουν προχωρήσει σε εκεχειρία. Έχουν εμφανιστεί μαζί στη σκηνή αρκετές φορές και έχουν συνυπάρξει για το video clip του «Reminder» του The Weeknd και το «Good For It» του Nav.

Αμέσως μετά την τελευταία συνάντησή τους επί σκηνής, ο Drake άδραξε την ευκαιρία να δείξει ότι δεν αστειευόταν σχετικά με το ενδεχόμενο της σύμπραξης με τον The Weeknd. Ανάρτησε στο Instagram μία κοινή φωτογραφία τους από το live με μία πολύ ενδιαφέρουσα λεζάντα που έγραφε «ποτέ δεν ξέρεις… τι είναι σχεδιασμένο».

Η τελευταία φορά που είχαν συνεργαστεί ήταν το 2011 στο άλμπουμ του Drake, «Take Care». Ο The Weeknd συμμετείχε στο «Crew Love» και συνυπέγραψε τα «Shot For Me», «Practice», «Cameras / Good Ones Go Interlude» και «The Ride».

You don't know…what's in store… A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Aug 8, 2017 at 9:42pm PDT