Drake: Η αλήθεια για τη συμμετοχή του R. Kelly στο άλμπουμ «Certified Lover Boy»

Ο παραγωγός Noah «40» Shebib έδωσε εξηγήσεις μέσω Instagram σχετικά με το γεγονός ότι το όνομά του R. Kelly συμπεριλαμβάνεται στους δημιουργούς του τραγουδιού «TSU» από το νέο άλμπουμ «Certified Lover Boy» του Drake.

Ο Shebib, ένας από τους πολλούς παραγωγούς που συμμετείχαν στο Certified Lover Boy, απάντησε με μια ανάρτηση στο Instagram σε ένα δημοσίευμα του «The Independent» που έγραφε «“Certified Lover Boy”: Το άλμπουμ του Drake αναφέρει τον R. Kelly ως συνδημιουργό».

Ο παραγωγός επιβεβαίωσε ότι ο R. Kelly δεν εμφανίζεται στην πραγματικότητα στο «TSU».

«Σε ένα τραγούδι που ονομάζεται “TSU” στην αρχή ακούγεται ένα απόσπασμα του OG Ron C να μιλάει», έγραψε ο Shebib στο σχόλιό του.

«Πίσω από αυτό, τόσο αχνά που δεν μπορείς καν να ακούσεις, παίζει στο βάθος ένα τραγούδι του R. Kelly. Δεν έχει καμία σημασία που υπάρχουν στίχοι, η φωνή του R. Kelly δεν ακούγεται καν, αλλά αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε την ομιλία του Ron C ήμασταν αναγκασμένοι να λάβουμε άδεια χρήσης», εξήγησε.

«Δεν μου αρέσει καθόλου, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Και δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τους στίχους του Drake, αλλά σκέφτηκα να ξεκαθαρίσω ότι δεν συμμετέχει πραγματικά ο R. Kelly και είναι λίγο παραπλανητικό να τον αποκαλείς συνδημιουργό», συνέχισε.

«Είναι κάπως τρελό γιατί μόλις διάβαζα το “Baby Girl” της Kathy Iandoli και οι αφηγήσεις για κάποια από αυτά τα πράγματα είναι φρικτές και αηδιαστικές. Μετά είδα αυτή την ανάρτηση και έπρεπε να πω κάτι, γιατί είναι απίστευτα αηδιαστική η σκέψη ότι θα υποστηρίζαμε αυτό τον τύπο ή ότι θα γράφαμε τραγούδια μαζί του», επισήμανε.

Στο νέο άλμπουμ «Certified Lover Boy» του Drake έχουν χρησιμοποιηθεί δείγματα από αρκετά τραγούδια, μεταξύ των οποίων «Michelle» των Beatles, το το «Life After Death Intro» του Notorious B.I.G. και το «I’m Too Sexy» του Right Said Fred.

Σύμφωνα με το WhoSampled, το «TSU» χρησιμοποιεί την ίδια συμφωνική εισαγωγή που βρίσκεται στο single «Half On A Baby» του Kelly από το 1998.

Λόγω του συγκεκριμένου αποσπάσματος, ο R. Kelly αναφέρεται ως δημιουργός του «TSU» μαζί με τους παραγωγούς του «Half On A Baby» (Harley Arsenault, Noel Cadastre, OC Ron G), αλλά και τους Christopher Cross, Timbaland και Justin Timberlake, καθώς το «TSU» χρησιμοποιεί επίσης ένα sample από το «Sailing» των *NSYNC.

Ενώ η μουσική του R. Kelly έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στα τραγούδια hip-hop καλλιτεχνών στο παρελθόν, ο Drake αποτελεί την περίπτωση του πιο δημοφιλούς καλλιτέχνη που χρησιμοποιεί ένα απόσπασμα από τα τραγούδια του έκπτωτου καλλιτέχνη μετά την παραπομπή του σε δίκη με ομοσπονδιακές κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων και εκβιασμό.

Ο R. Kelly δικάζεται επί του παρόντος στο Μπρούκλιν, ενώ βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος τόσο με ομοσπονδιακή δίκη όσο και με πολιτειακές κατηγορίες στη γενέτειρά του, το Σικάγο.