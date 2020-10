Doors: Επετειακή επανέκδοση για τα 50 χρόνια του «Morrison Hotel»

Το «Morrison Hotel» είναι το άλμπουμ που επανέφερε τους Doors στις θετικές κριτικές.

Με ένα σετ δύο CDs και ενός LP βινυλίου ετοιμάζονται οι Doors να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του δίσκου «Morrison Hotel» το 1970.

Η πολυτελής έκδοση θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου με remastering του αρχικού άλμπουμ από τον για πολλά χρόνια ηχολήπτη και μίξερ του συγκροτήματος, Bruce Botnick.

Τόσο η έκδοση CD όσο και βινυλίου έρχονται μαζί με ένα δίσκο – μπόνους που θα περιλαμβάνει 19 ηχογραφημένα στο στούντιο τραγούδια, τα οποία είχαν κοπεί από το «Morrison Hotel».

Ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά από μια εκδοχή του τραγουδιών «Peace Frog» και «Blue Sunday» που δεν βρήκαν θέση στο άλμπουμ.

Σε ανακοίνωση, ο Bruce Botnick εξήγησε: «Υπάρχουν πολλές εκδοχές, διαφορετικές ενορχηστρώσεις, λάθος ξεκινήματα και καίριες συζητήσεις μεταξύ των μελών της μπάντας -που ήταν στο στούντιο- και του παραγωγού Paul Rothchild, που ήταν στο κοντρόλ. Είναι σαν να είσαι ένας αόρατος παρατηρητής».

Ο δίσκος – μπόνους από την επανέκδοση του «Morrison Hotel» ολοκληρώνεται με ένα σπάνιο κομμάτι των Doors, το «I Will Never Be Untrue», καθώς και τις αυτοσχέδιες εκτελέσεις του συγκροτήματος για το τραγούδι «Money (That’s What I Want)» και της επιτυχίας «Rock Me» του B.B. King.

Μετά την ηχογράφηση και τον πειραματισμό του «The Soft Parade», οι Doors επέστρεψαν στα στούντιο για την ηχογράφηση του «Morrison Hotel».

Το άλμπουμ αποτελείται από μία μίξη μπλουζ με και hard-rock και επανέφερε το συγκρότημα στις θετικές κριτικές ανάμεσα στους οπαδούς του αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Jim Morrison έγινε και πάλι ο βασικός συνθέτης και στιχουργός των Doors, γράφοντας ή συνυπογράφοντας όλα τα κομμάτια του «Morrison Hotel».

Το «Morrison Hotel» σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση του Billboard στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην τρίτη θέση στον Καναδά, ενώ έχει βραβευθεί ως πλατινένιο και στις δύο χώρες. Επίσης, έγινε ο δίσκος των Doors που έφτασε στην υψηλότερη θέση στα βρετανικά charts, ανεβαίνοντας στο No. 12.

Η επιτυχία του δίσκου ήρθε χωρίς να συνοδεύεται από κάποιο πολύ επιτυχημένο single, αφού το «You Make Me Real» έφτασε μόλις στο No. 50 των αμερικανικών charts.

Η φωτογραφία του εξώφυλλου για το «Morrison Hotel» λήφθηκε στην οδό South Hope 1246 του Λος Άντζελες.

Το συγκρότημα είχε ρωτήσει από τους ιδιοκτήτες αν θα μπορούσαν να φωτογραφηθούν μέσα στο ξενοδοχείο και μετά την αρνητική απάντηση που πήραν, μπήκαν μέσα όταν δεν το πρόσεξε κανείς και τράβηξαν τη φωτογραφία.