«don’t you dare» – Το τραγούδι των οneyealater για τη σκληρή όψη της αγάπης

Ένα ρομαντικό single για τη σκληρή όψη ενός έρωτα.

Οι oneyearlater μας βάζουν για ακόμα μία φορά σε αισθαντικά μονοπάτια.

Μετά τα «is it too late?» και «save you», το ταλαντούχο δίδυμο παρουσιάζει το τρίτο κατά σειρά αγγλόφωνο τραγούδι του, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό μία τριλογία αφιερωμένη στο πιο βαθύ συναίσθημα.

Το νέο τραγούδι τους έχει τον τίτλο «dontyoudare».

Ο τραγουδιστής Ανδριανός Λαμπρινάκος και ο παραγωγός Δημήτρης Στρατής παρουσιάζουν μία άλλη όψη της αγάπης, αυτή της μη αναγνώρισης και της εν τέλει απόρριψης από τον άνθρωπο για τον οποίο «πολεμάς» να έχεις στη ζωή σου.

Με μελωδία και στίχους γεμάτα συναίσθημα και την ερωτική χροιά του Ανδριανού Λαμπρινάκου, το «dontyoudare» μπαίνει αμέσως στη λίστα των τραγουδιών που θα αγαπήσουν όλοι οι ερωτευμένοι.

Οι στίχοι του «dontyoudare» έχουν την υπογραφή των oneyearlater, οι οποίοι έχουν γράψει και τη μουσική του τραγουδιού μαζί με τον Μάξιμο Στρατή.

Την παραγωγή, τη μίξη και το mastering έχει κάνει ο Evan Spikes.

Το «dontyoudare» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από την Panik Records.