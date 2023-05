Donna Summer: Σε δημοπρασία η προσωπική συλλογή της

Η προσωπική συλλογή της Donna Summer θα παρουσιαστεί σε έκθεση στη Νέα Υόρκη πριν τη δημοπρασία της.

Τα προσωπικά αντικείμενα της Donna Summer, μεταξύ των οποίων φορέματα, στίχοι με σχόλια, βραβεία και πίνακες ζωγραφικής, θα βγουν σε δημοπρασία μέσω του οίκου Christie’s.

Η συλλογή της Donna Summer καταγράφει την άνοδο της θρυλικής σταρ μέσα από σημαντικά αναμνηστικά αντικείμενα, όπως τα πολυάριθμα χρυσά 45άρια της, τους χειρόγραφους στίχους της και εμβληματικά ρούχα από τις εμφανίσεις της σε όλο τον κόσμο, σημειώνεται στην ιστοσελίδας της Christie’s.

Η συλλογή προσφέρει επίσης μία μοναδική ματιά στην προσωπική ζωή της μέσα από αποκαλυπτικές φωτογραφίες Polaroid που τραβήχτηκαν στο σπίτι της και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της, καθώς και αρκετούς από τους επιβλητικούς πίνακές της, τους οποίους θεωρούσε πολύτιμους ως αγαπημένη της ενασχόληση.

Το ακριβότερο αντικείμενο της δημοπρασίας είναι ένας ακρυλικός πίνακας σε καμβά με τίτλο «Chairman Of the Board» (διαστάσεων 121,3×91,1 εκ.) που ζωγράφισε η Donna Summer το 1988 και αναμένεται να πωληθεί σε τιμή 8.000 – 10.000 δολαρίων.

Ένας ακόμη πίνακας της Donna Summer, με τίτλο «New York City from Above the 10th Floor in the Rain», εκτιμάται ότι θα πωληθεί έναντι 4.000 – 6.000 δολαρίων

Επίσης, ένα χαρτί με τους χειρόγραφους στίχους του «On The Radio» από το 1978 αναμένεται να πωληθεί σε τιμή 3.000 – 5.000 δολαρίων, ενώ στο ίδιο μήκος τιμών υπολογίζεται ότι θα πωληθεί και ο χρυσός δίσκος της Donna Summer για την επιτυχία της «Last Dance» από το 1978.

Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα διαρκέσει από τις 15 έως τις 29 Ιουνίου.

Πριν από την έναρξης της δημοπρασίας, η προσωπική συλλογή της Donna Summer θα παρουσιαστεί σε μία έκθεση στο Christie’s Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Νοσοκομείο Παίδων St. Jude, στο Ίδρυμα Save the Music και στο Ίδρυμα Elton John AIDS, φιλανθρωπικές οργανώσεις που αγαπούσε πολύ η Donna Summer κατά τη διάρκεια της ζωής της και συνεχίζουν να έχουν σημασία για την οικογένειά της σήμερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christie’s (@christiesinc)

Είναι μία πολύ συναρπαστική περίοδος για τους λάτρεις της Donna Summer, καθώς στις 20 Μαΐου έκανε πρεμιέρα στο HBO Max το νέο ντοκιμαντέρ «Love To Love You, Donna Summer».

Το ντοκιμαντέρ ξεκινάει με ένα εξαιρετικά κοντινό πλάνο των ματιών της Donna Summer, η οποία τραγουδάει με πάθος με ένταση το τραγούδι που έμελλε να χαρακτηρίσει την καριέρα της, το «Love To Love You Baby». Αλλά αυτή είναι μόνο μία εκδοχή της τραγουδίστριας που είναι γνωστή στο κοινό.

«Έχω μία μυστική ζωή. Πόσους ρόλους παίζω στη ζωή μου;», αναρωτιέται η Donna Summer.

Αυτό το ουσιαστικό ερώτημα απαντάται στο νέο και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ.

Σε σκηνοθεσία της κόρης της Summer, Brooklyn Sudano και του βραβευμένου με Όσκαρ και Emmy δημιουργού ντοκιμαντέρ Roger Ross Williams, το «Love To Love You, Donna Summer» δεν είναι η ηδονιστική ιστορία της βασίλισσας της disco.

Στον αντίποδα, είναι ένα προσωπικό και τρυφερό πορτρέτο μίας μοναδικής καλλιτέχνιδας, μίας πρωτοπόρου γυναίκας ερμηνεύτριας και μίας μητέρας.

Εκτός από μία σύντομη ενότητα με την αφήγηση του Elton John, η ταινία δεν βασίζεται σε άλλες διάσημες προσωπικότητες, αλλά αντίθετα χρησιμοποιεί προσωπικές συνεντεύξεις με την οικογένεια και τους φίλους της Donna Summer για να αφηγηθεί την ιστορία της τραγουδίστριας πριν από τον τραγικό θάνατό της το 2012.

Σε συνδυασμό με μερικές απίστευτες αρχειακές παραστάσεις, το ντοκιμαντέρ αφήνει την Donna Summer να αφηγηθεί τη δική της ιστορία μέσα από μία πληθώρα προσωπικών βίντεο, παρασκηνιακό υλικό από τις περιοδείες της και την αφήγηση της ίδιας για να αναδείξει τις τρομερές ικανότητες της Summer ως τραγουδίστρια, performer και τραγουδοποιός.