Ο Sergio T επανέρχεται με νέα κυκλοφορία μετά την αίσθηση που έκανε με την επιτυχία «Never Give Up».

«Domino» στις επιτυχίες με αισιοδοξία και δυναμισμό από ένα παραγωγό που έχει δώσει δείγματα γραφής με κομμάτια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό και τα ραδιόφωνα.

Από μικρός έδειξε την αγάπη του για τη μουσική ξεκινώντας μαθήματα κιθάρας. Από την ηλικία των 15 άρχισε να ασχολείται με τη σύνθεση μουσικής και στα 18 του υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο.

Ο Sergio T διατηρεί άρρηκτη τη σχέση του και με το χώρο του Djing με σταθερές εμφανίσεις σε γνωστά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, όπως και εμφανίσεις σε περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

You’ve got my soul dancing to your beat

You’ve got me shaking and i’m off my feet

You’ve got me fallin like a domino

Like a domino