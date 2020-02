Δολοφονήθηκε σε ηλικία 20 ετών ο ράπερ Pop Smoke

Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε ο Pop Smoke.

Ο Pop Smoke, ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της drill σκηνής, δολοφονήθηκε από ένοπλους δράστες που εισέβαλαν στην κατοικία του στο Hollywood Hills, τα ξημερώματα της Τετάρτης (στις 04:30 σε τοπική ώρα).

Όπως μεταδίδει το TMZ, οι δράστες ήταν δύο και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, καθώς φορούσαν φούτερ και κουκούλες.

Ο εικοσάχρονος καλλιτέχνης, έχοντας δεχτεί πολλαπλά πυρά, μεταφέρθηκε άμεσα σε τοπικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία σύλληψη υπόπτου και είναι άγνωστοι τόσο οι λόγοι της δολοφονίας όσο και η πιθανότητα να γνώριζε ο Pop Smoke τους δράστες. Ένα άνδρας που συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές αφέθηκε ελεύθερος, καθώς εκτιμήθηκε ότι δεν είχε σχέση με το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ο Pop Smoke φέρεται να είχε διοργανώσει κάποια συγκέντρωση ή πάρτι στην κατοικία του τις ώρες πριν τη δολοφονία του.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της η δισκογραφική εταιρεία του ράπερ, η Republic Records της Universal Music Group.

«Είμαι συντετριμμένοι από την απρόσμενη και τραγική απώλεια του Pop Smoke. Οι προσευχές και οι σκέψεις μας είναι μαζί με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του, καθώς θρηνούμε μαζί αυτή την απώλεια», ανέφερε εκ μέρους της εταιρείας ο Joseph Carozza.

Ο τραγικός θάνατος του Pop Smoke συγκλόνισε τη hip-hop κοινότητα. Τη θλίψη και τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν μέσω μηνυμάτων τους στα κοινωνικά δίκτυα καλλιτέχνες όπως οι Nicki Minaj, 50 Cent, Quavo, Ludacris, Kehlani, Chance the Rapper και αρκετοί ακόμα.

R.I.P to my man Pop Smoke, No sympathy for winners. 🕊God bless him pic.twitter.com/5ZFa5ILUzl — 50cent (@50cent) February 19, 2020

Η καριέρα του Pop Smoke

Ο Pop Smoke έχασε τη ζωή του ενώ έθετε στέρεες βάσεις για μία επιτυχημένη πορεία στο μουσικό στερέωμα.

Ο ράπερ κυκλοφόρησε το πρώτο του mixtape, με τίτλο «Meet The Woo», τον Ιούλιο του 2019, ενώ πριν λίγες μόνο ημέρες αποκαλύφθηκε το δεύτερο mixtape του.

Το «Meet The Woo 2» κυκλοφόρησε στις 7 Φεβρουαρίου και κατέγραψε εντυπωσιακά νούμερα στις ψηφιακές πλατφόρμες, με αποτέλεσμα το ντεμπούτο του στο Νο. 2 του αμερικανικού «Billboard 200».

Στα πιο επιτυχημένα τραγούδια του συγκαταλέγονται τα «Welcome To The Party», «Dior», «War» (feat. Lil Tjay), «Meet The Woo» και άλλα.

Παρότι που έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας του, ο Pop Smoke πρόλαβε να συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες τους τελευταίους μήνες.

Χαρακτηριστικά, συνάντησε τη Nicki Minaj και τον Skepta στο «Welcome To the Party», τη H.E.R. σε ένα remix του δικού της «Slide» στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο Chris Brown και ο A Boogie Wit da Hoodie και τον Travis Scott σε ένα κομμάτι του πρόσφατου EP «JackBoys».

Η τελευταία ανάρτηση του Pop Smoke στο Instagram λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του: