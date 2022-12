Η Dolly Parton θα διασκευάσει Prince και Rolling Stones στο ροκ άλμπουμ της

Το ροκ άλμπουμ της Dolly Parton αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο φθινόπωρο.

Η Dolly Parton σχεδιάζει να διασκευάσει μερικά από τα πιο εμβληματικά ροκ τραγούδια που έχουν ηχογραφηθεί στο επερχόμενο άλμπουμ της.

Αφού η 76χρονη τραγουδίστρια εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει τον πρώτο ροκ δίσκο της.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή «The Tonight Show» του Jimmy Fallon, αποκάλυψε ότι θα δώσει στο άλμπουμ τον τίτλο «Rock Star» και ότι θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του επόμενου έτους.

Η Dolly Parton υποσχέθηκε ότι θα διασκευάσει το «Purple Rain» του Prince, το «I Can’t Get No) Satisfaction» των Rolling Stones, το «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin και το «Free Bird» των Lynyrd Skynyrd, ενώ σημείωσε επίσης ότι αυτή τη στιγμή απευθύνεται σε καλλιτέχνες σχετικά με guest εμφανίσεις.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Pollstar, η Dolly Parton δήλωσε ότι θα ήθελε να επανενώσει τον Robert Plant και τον Jimmy Page των Led Zeppelin για το «Stairway To Heaven», το οποίο είχε ερμηνεύσει ξανά στο άλμπουμ της «Halos & Horns» που κυκλοφόρησε το 2002.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης με τον Jimmy Fallon, η Dolly Parton σχολίασε την αρχική απόφασή της να μην αποδεχθεί την υποψηφιότητά της για το Rock and Roll Hall of Fame με την κλάση του 2022, επειδή δεν ένιωθε ότι είχε «κερδίσει το δικαίωμα».

Ωστόσο, άλλαξε γνώμη και αποδέχτηκε την τιμή μετά από μια δημόσια εκστρατεία υπέρ της υποψηφιότητάς της.

«Ετοιμάζω κι εγώ ένα άλμπουμ γιατί πρέπει να δικαιώσω όλη αυτή τη φήμη», είπε η Dolly Parton.

«Ειλικρινά, ήμουν ειλικρινής, δεν ήθελα να ξεκινήσω καμιά διαμάχη, όταν είπαν ότι θέλουν να με βάλουν στο Rock and Roll Hall of Fame, πάντα πίστευα ότι ήταν για τους ανθρώπους που πέρασαν όλη τους τη ζωή δουλεύοντας για να μπουν στο rock and roll», εξήγησε.

«Δεν βλέπεις τους Led Zeppelin στο Country Music Hall of Fame. Ανακάλυψα ότι ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Έτσι, όταν συνειδητοποίησα τι ήταν, αποφάσισα να αποδεχθώ την υποψηφιότητα με ευγνωμοσύνη. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα, είμαι πολύ υπερήφανη», ανέφερε.