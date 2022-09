Dolly Parton και Kelly Clarkson φέρνουν στο σήμερα το «9 to 5»

Το κλασικό τραγούδι της Dolly Parton συνεχίζει να εμπνέει.

Ενόψει του επερχόμενου ντοκιμαντέρ «Still Working 9 to 5» για τη θρυλική κωμική ταινία «9 to 5» και τον πολιτιστικό αντίκτυπό της, η Dolly Parton συνεργάστηκε με την Kelly Clarkson για να ηχογραφήσουν μία ολοκαίνουργια εκδοχή του κλασικού τραγουδιού της «9 to 5» σε ντουέτο.

Η ανανεωμένη εκδοχή του επιτυχημένου τραγουδιού της Dolly Parton από το 1980 δημιουργήθηκε μαζί με τους Shane McAnally, Sasha Sloan και King Henry.

Η Dolly Parton και η Kelly Clarkson μετατρέπουν τον country ύμνο της εργατικής τάξης σε μια downtempo pop μπαλάντα με vocoder, ένα κατάλληλο soundtrack για το συνεχιζόμενο κίνημα για την ισότητα των γυναικών στον εργασιακό χώρο.

«Κανείς δεν τραγουδάει όπως η Kelly Clarkson. Κάνει οποιοδήποτε τραγούδι να ζωντανεύει», ανέφερε η Dolly Parton. «Λατρεύω τη φωνή της στο “9 to 5” και είμαι πολύ περήφανη που κατάφερα να τραγουδήσω μαζί της. Είμαι εξίσου υπερήφανη για την υπέροχη ενορχήστρωση και παραγωγή του Shane McAnally», πρόσθεσε.

Η Kelly Clarkson δήλωσε επίσης τον τεράστιο θαυμασμό της για την Dolly Parton.

«Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που η Dolly μου ζήτησε να διασκευάσω μαζί της αυτό το εμβληματικό τραγούδι, το “9 to 5”! Είναι πολύ ταλαντούχα, έμπνευση για όλες τις γυναίκες και ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που θα γνωρίσετε!», είπε.

«Ελπίζω να σας αρέσει αυτό που κάναμε, αλλά ακόμα κι αν δεν σας αρέσει, να θυμάστε ότι κατάφερα να τραγουδήσω ένα ντουέτο με τη μαγική Dolly Parton και τώρα έχω το δικαίωμα να καυχιέμαι μέχρι το τέλος του χρόνου!», συνέχισε.

Ο Shane McAnally σχολίασε για τη συνεργασία του με τις δύο τραγουδίστριες: «Είναι το πιο τρελό σενάριο των ονείρων μου να συνεργάζομαι με δύο από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες του κόσμου σε ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι τόσο ευγνώμων που συμμετέχω στην πρώτη κοινή ηχογράφηση της Dolly και της Kelly. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι η τελευταία».

Το «9 to 5» κυκλοφόρησε αρχικά το 1980 μαζί με την ομώνυμη κωμική ταινία με πρωταγωνίστριες τις Dolly Parton, Jane Fonda και Lily Tomlin.

Το τραγούδι έφτασε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και χάρισε στην Parton μία υποψηφιότητα για το Όσκαρ του Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, καθώς και τέσσερις υποψηφιότητες και δύο βραβεία στα Grammy: για το Καλύτερο Country Τραγούδι και για την Καλύτερη Country Ερμηνεία από Γυναίκα.

Το ντουέτο της Dolly Parton και της Kelly Clarkson θα περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ «Still Working 9 to 5», που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου και στο οποίο οι πρωταγωνίστριες της αρχικής ταινίας, καθώς και η Rita Moreno από την τηλεοπτική σειρά «9 to 5» και η Allison Janney από τη θεατρική μεταφορά της, θα συναντηθούν ξανά για να συζητήσουν για την ταινία και τα φεμινιστικά θέματά της.

Στο ντοκιμαντέρ, παραγωγός του οποίου είναι ο Shane McAnally, θα εμφανιστούν επίσης ακτιβίστριες και άλλες προσωπικότητες από την εποχή του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών.

Εν τω μεταξύ, η Dolly Parton θα κυκλοφορήσει στις 18 Νοεμβρίου μία μοναδική συλλογή με 23 εξαιρετικές ηχογραφήσεις της καριέρας της από το 1971 έως το 2020.

Το ανθολόγιο με τίτλο «Dolly Parton – Diamonds & Rhinestones: The Greatest Hits Collection» συγκεντρώνει για πρώτη φορά σε ένα άλμπουμ τραγούδια της Dolly Parton που κυκλοφόρησαν από τις δισκογραφικές εταιρίες Dolly Records, RCA Victor, Columbia Records, όπως επίσης το digital single «When Life Is Good Again», το οποίο γράφτηκε και κυκλοφόρησε το 2020 ως ένα μουσικό μήνυμα ελπίδας την περίοδο της πανδημίας.